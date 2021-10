Un deputat de pe lista de susţinere a lui Orban iese la atac: Nu am semnat nicio listă! M-au sesizat colegii

"Eu nu am semnat nicio listă, am fost sesizat de colegii mei. Eu nici nu ştiu exact despre ce e vorba. În campania internă mi-am asumat susţinerea pentru dl fost preşedinte Ludovic Orban, dar asta nu înseamnă că voi merge în direcţia greşită. Eu nu am intrat în partidul lui Florin Cîţu sau al lui Ludovic Orban, eu am intrat în PNL şi voi respecta deciziile PNL. Eu acum nu văd premier pe nimeni. Dar mă voi supune deciziei pe care o va lua partidul", a declarat Alex Popa la Antena 3.

Rareș Bogdan a declarat, la Antena 3, că nu dorește să intre în polemică sau să dea nume, dar a afirmat că 10 dintre cei 41 de semnatari nu și-au dat acordul pentru a fi prezenți pe respectiva listă. El a spus că propunerea PNL de premier este Florin Cîțu. Vezi aici: Rareş Bogdan: Singura noastră propunere, preşedintele PNL! Decizia CCR nu ne împiedică

Orban, propus de 41 de parlamentari prim-ministru

Ludovic Orban este propus prim-ministru al României de 41 de parlamentari liberali. Propunerea lui Ludovic Orban premier vine în contextul în care USR transmite ferm că negociază revenirea la guvernare alături de PNL și UDMR doar după ce se va veni, din partea liberalilor, cu o altă propunere de premier decât Florin Cîțu. După ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu a trecut, Ludovic Orban a declarat că munca sa de 30 de ani ”este aruncată pe apa sâmbetei de nişte aventurieri care nu înţeleg nimic din ceea ce înseamnă politică şi interes public”. Totodată, el a spus că ”este necesară declanşarea negocierilor pentru formarea unei majorităţi parlamentare stabile, care să ducă cât mai repede posibil la învestirea unui guvern cu deplină capacitate de exerciţiu. Soluţia pe care am susţinut-o încă din data de 1 septembrie, când s-a declanşat criza, este o soluţie simplă, aflată la îndemâna PNL, a USR PLUS, a UDMR şi a grupului minorităţilor naţionale. Soluţia este refacerea coaliţiei de guvernare”.

VEZI Ludovic Orban, propus PREMIER de 41 de parlamentari PNL/ Popa apare pe listă, dar afirmă că n-a fost consultat