Supraimpozitarea contractelor part-time. Silviu Mănăstire semnalează un paradox la PSD: Nu înţeleg de ce au insistat pentru asta, dar nu au fost de acord cu altele

"Întrebarea mea de astăzi este următoarea. PNL îşi păstrează identitatea. Cum a putut să accepte PNL-ul acele majorări de taxe şi impozite, taxarea integrală a muncii part-time, s-au pierdut 70.000 de contracte în septembrie, coborârea pragului pentru microîntreprinderi cu 1%, de la 1 milion, la 500.000. Măsura asta a aruncat în haos microîntreprinderile, mulţi şi-au făcut-o şi pe a doua, care să nu depăşească pragul. De ce a făcut asta? Eu pot înţelege PSD-ul, fiindcă se duce spre un electoral al său...", a punctat Bogdan Chirieac.

"Eu nu pot înţelege PSD-ul în chestia asta punctuală. Ce ştiu eu. Înainte ca această coaliţie dintre PSD şi PNL să fie parafată oficial, cei de la PSD au venit cu o serie de cerinţe, printre care şi acestea. Nu pot să înţeleg, pentru că dacă te uiţi matematic pe cifre nu aduni atât de mulţi bani din impozitarea contractelor part-time. Şi mai ales în breasla din care provin eu, e un instrument prin care industria mass-media supravieţuieşte şi reuşeşte să stea în piaţă cu nişte costuri rezonabile. Nu am să înţeleg de ce au insistat atât de mult cei de la PSD cu impozitarea muncii part-time. Nu am să înţeleg. De asemenea, nu am să înţeleg nici supraimpozitarea microîntreprinderilor.

Mă gândesc că logica celor de la PSD şi a ministrului de Finanţe a fost de a deschide cât mai mult plaja de a încasa bani la buget, de a face rost de surse pentru alimentarea bugetului statului. Şi atunci, nu înţeleg de ce nu au fost de acord, spre exemplu, cu impozitarea imobilelor, după un anumit plafon. După două, trei case, să plăteşti mai mult", a replicat Silviu Mănăstire la interviurile DC NEWS.

Cum se înțeleg în cadrul coaliției Ciucă și Ciolacu. ”Dezvăluirea” lui Silviu Mănăstire

Silviu Mănăstire, secretar general adjunct al PNL, a fost întrebat, vineri, cum funcționează coaliția PSD-PNL.

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Silivu Mănăstire cum funcționează coaliția PSD-PNL, în contextul în care o parte a presei speculează că există numeroase asperități.

"Nicolae Ciucă vrea să țină România și coaliția în echilibru. Marcel Ciolacu, președintele PSD, Nicolae Ciucă, premierul și președintele PNL, au o comunicare foarte bună. Ei țin, de fapt, această coaliție, ca să fac și o dezvăluire. Și bine fac că o țin pentru România, pentru că vremurile nu sunt deloc roze, ci tulburi, prin care trece Europa și țara noastră, din punct de vedere economic și social. Faptul că cele două partide au abordări de comunicare diferite, pentru electorate diferite, este adevărat. Sunt și vor fi discuții, precum există cele legate de pensii.", a spus Silviu Mănăstire la Interviurile DC News.

Vezi și - Creșterea pensiilor. Silviu Mănăstire (PNL): Asta este vestea bună, dar avem dezbatere cu PSD / Chirieac: E lăudabil că se ia în calcul acest procent / video

Silviu Mănăstire, secretar general adjunct al Partidului Național Liberal, a vorbit despre majorările pensiilor în perioada următoare.

„Cum e cu pensiile? Am văzut că PSD-ul zice 6,5% și restul, până la 15%, să se împartă la cei mai săraci“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Prima veste bună, în opinia mea, este că sunt bani! La bugetul de stat sunt bani pentru creșterea pensiilor într-un procent care poate varia între 6 și 15%“, a spus Silviu Mănăstire. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News