"Eu cred că lucrurile sunt deja pe un făgaş de lucru serios. Nu vă ascund faptul că la PNL a fost o oarecare sincopă, până am rezolvat povestea cu preşedintele partidului, acum sunt alegeri în partid care definitivează Biroul Executiv. Din momentul acesta, cred că trebuie să ne punem serios problema livrării. Dacă nu livrăm din momentul acesta, o să avem o soartă nu tocmai plăcută. Oamenii aşteaptă ca în acest moment de criză acută, aprofundată, să livrăm", a declarat Ben Oni Ardelean la Ce Se Întâmplă.

"Ce să mai livraţi? Pentru că la un moment dat nu mai aveţi de unde să livraţi. Vă dau un exemplu. Criza asta se pare că e abia la început, pentru că se prelungeşte şi războiul. Lanţurile de aprovizionare sunt mai întrerupte decât în primul an de lockdown în momentul de faţă, există criză alimentară, etc. În măsurile anunţate de coaliţie, care vor intra de la 1 iulie, sunt câteva măsuri foarte interesante. De exemplu, amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru cetăţenii şi companiile afectate de multiplele crize. După 9 luni ce fac?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

Avantajul României faţă de alte state

"E adevărat, dar această măsură a fost şi pe momentul pandemiei. În momentul acela, la fel s-a luat o decizie similară, în care am spus că amânăm ratele la bănci, chiriile, etc. Efectul a fost unul bun, am salvat foarte multe persoane de la faliment, firme. Cred că acelaşi lucru se va întâmpla şi acum. Criza e deja acutizată, discutăm de criza crizei. Războiul nu se va încheia curând, ruşii vor fierbe la foc mic Ucraina. E clar că conştientizarea acestui dezastru de ţările vestice şi de ţările NATO i-a pus pe jar şi pe aceştia, care au pulsat foarte rapid şi au investit rapid în a-i ajuta pe ucraineni. Lucrul ăsta va fi spre binele regiunii, dar eu cred că războiul va continua şi, dacă va fi o pace, va fi o pace hibridă. Putin vrea să ţină lucrurile în şah, ca în Osetia, Transnistria. Nu e o tactică nouă, mai multe imperii au practicat-o.

Noi tocmai această zonă gri va trebui să o evităm.

Economic, România are un mare avantaj vizavi de multe alte state. Gradul de împrumut înainte de pandemie era mic, undeva la 30%. Acum e enorm, undeva la 55%. Gândiţi-vă că guvernele de la Revoluţie până la pandemie au reuşit să strângă cureaua.

Înainte de pandemie, Italia era la 120%, Grecia la 180% grad de împrumut. Nu suntem la colţ, mai avem puţină masă de manevră. Din ce în ce mai mică. Dar, pe altă parte, eu cred că pe zona PNRR-ului ar trebui ca toate instituţiile statului să pună osul la bătaie şi să lucreze dumnezeieşte ca să scoatem toţi banii din PNRR", a mai precizat Ben Oni Ardelean.

