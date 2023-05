Rotativa s-a amânat, PNL şi PSD îşi lansează săgeţi. Parlamentari liberali dau vina pe Adrian Câciu pentru demisia lui Heiuş de la ANAF. Budăi, luat şi el la ţintă

Până la acel moment, însă, principalele partide din coaliţia guvernamentală, PSD şi PNL, nu par să aibă o relaţie prea bună. Miniştrii Adrian Câciu şi Marius Budăi, de la Finanţe, respectiv Muncă, sunt criticaţi de parlamentarii PNL, în timp ce preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, anunţă sistarea oricăror negocieri politice până la rezolvarea crizelor sociale, fără însă a rata ocazia să îşi înţepe partenerii de coaliţie pentru erori din guvernările precedente.

„Așa cum am spus, am stopat orice negociere politică până la rezolvarea problemelor sociale din țară.



Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu reprezentanții sindicatelor din Sănătate, alături de ministrul Alexandru Rafila. Angajații din sistemul sanitar sunt cei care au stat în prima linie a luptei cu pandemia, în timp ce alții fumau și beau în Guvern.



De aceea, respectul față de ei trebuie tradus și prin fapte concrete. Am convenit astăzi să le răspundem majorității solicitărilor. Toate salariile din sistem vor fi aduse la grila convenită prin legea salarizării unitare. Posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate. Voucherele de vacanță vor fi acordate pentru toți angajații din sistem. Iar viitoarea lege a salarizării va rezolva toate inechitățile actuale.



Este un prim pas în direcția corectă. Sunt hotărât să continuăm același tip de dialog, cu soluțiile pe masă, în zilele viitoare și cu liderii sindicali din educație, transporturi și poliție. Împreună, sunt convins că vom reuși să oferim rezolvări coerente care să răspundă cât mai eficient nemulțumirilor manifestate acum în societate", a transmis Marcel Ciolacu pe Facebook.

Miniştrii Câciu şi Budăi, ţinta preferată a liberalilor

"Sunt cel puțin doi miniștri PSD care trebuie concediați!



Primul e ilustrul necunoscut ministru al Finanțelor, dl Caciu, cel care a mințit la votarea bugetului de stat, când a supraestimat veniturile și a subevaluat cheltuielile bugetare. Dl Caciu este ministrul inflației, este ministrul unui deficit bugetar incredibil, care înseamnă ca vom trai mai greu, este ministrul celor mai scumpe credite luate in numele României! In concluzie este ministrul incompetentei.



Aproape de el e Marius Budai, ministrul bâlbelor, ministrul jaloanelor amânate, ministrul neputinței.



Cei doi fac parte din PSD, care ii tolerează, pe primul ca nu e in stare sa găsească bani pentru greva profesorilor si pe al doilea ca nu e in stare sa grăbească legea salarizării!", a scris liberalul Florin Roman pe Facebook.

Câciu, luat la ţintă şi după demisia lui Heiuş: Pentru multe probleme generate de Câciu și apropiații lui și ai PSD demisionează șeful ANAF

Deputatul Vetuţa Stănescu spune, tot pe pagina sa de Facebook, că Lucian Heiuş a demisionat de la şefia ANAF din cauza unor probleme generate atât de Adrian Câciu, cât şi de apropiaţi ai săi şi ai PSD.

"Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, încearcă să-și ascundă propria nepuțință și greșelile impardonabile aruncând cu noroi înspre fostul șef al ANAF, Lucian Heiuș, unul dintre cei mai bine pregătiți oameni din domeniu, care și-a construit cariera pas cu pas. Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, este singurul responsabil pentru deficitul bugetar de 27,35 de miliarde de lei înregistrat după primele patru luni ale anului.



Adrian Câciu a supraestimat veniturile și a subestimat cheltuielile, bazându-se pe cifre aberante. Și astfel, în condițiile supraestimării veniturilor de către Adrian Câciu, suma colectată de ANAF a ajuns să fie cu 8,9 miliarde de lei mai mică față de estimările Ministerului Finanțelor.

În același timp, din suma totală calculată, 8,5 miliarde de lei este suma necolectată de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili condusă de Ionuț Mișa, propulsat în această funcție tot de PSD. Ca atare, răspunderea pentru grosul banilor necolectați revine tot unui om pus de PSD și care nu se clintește din funcție!



Este clar pentru oricine că, așa cum stau lucrurile, Adrian Câciu trebuie să plece URGENT din fruntea Ministerului Finanțelor!

Nu o face! Iar pentru greșelile din buget și multe alte probleme generate de Câciu și apropiații lui și ai PSD demisionează șeful ANAF, Lucian Heiuș, cel pe care rezultatele excepționale obținute într-un an cât a condus instituția îl recomandă drept un veritabil PROFESIONIST!



Doar în primele cinci luni din 2023, ANAF a încasat 148 de miliarde lei, cu 9,4 miliarde lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2022. Sunt sume concrete, de netăgăduit, obținute cu un efort enorm din combaterea evaziunii și din executări silite.

Acum, ministrul Câciu și acoliții lui din PSD ar vrea să ascundă sub preș toate aceste adevăruri și din acest motiv îl atacă disperați pe Lucian Heiuș, cel care și-a îndeplinit cu prisosință misiunea, asumându-și riscul de a deranja prin activitatea sa susținută în fruntea ANAF.



Lucian Heiuș rămâne unul dintre cei mai buni finanțiști din țară. Pentru el vorbesc rezultatele muncii sale, pe parcursul a aproape două decenii, în domeniu sau în domenii conexe.

Adrian Câciu va rămâne doar un ministru de tristă amintire!"

Şi preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, l-a luat la ţintă pe Adrian Câciu după demisia lui Lucian Heiuş din fruntea ANAF.

"Îi mulțumesc lui Lucian Heiuș pentru modul profesionist și onest în care și-a exercitat funcția de președinte ANAF. Lucian a avut rezultate remarcabile de fiecare dată când a ocupat o funcție în statul român – este și rămâne un exemplu de urmat pentru cei mai tineri din domeniul finanțelor care își caută modele de urmat.



Din păcate, vedem că demisia lui Lucian Heiuș a fost urmată de numeroase mesaje mincinoase și necinstite care încearcă să afecteze cariera unui profesionist veritabil. O selecție de diletanți, a căror singură calitate este carnetul de membru PSD, cred că vor reuși să ascundă adevărul sub preș doar pentru că țipă mai tare.

Nu așa merg lucrurile!



Adevărul este că la începutul anului, ministrul de Finanțe a supraestimat grav veniturile statului și a subestimat grav cheltuielile. Asta înseamnă că responsabilitatea aparține 100% ministrului de Finanțe și nu echipei de la ANAF.



Dar totuși, haideți mai bine să ne uităm pe cifre.



În 2022, activitatea ANAF a fost una excepțională, instituția a colectat la buget 353,3 miliarde lei, cu 58 miliarde mai mult față de anul precedent. În același timp, ANAF a rambursat TVA în valoare de 27,99 miliarde lei, comparativ cu anul anterior când s-au rambursat doar 24,34 miliarde Lei.

În primele 5 luni din 2023, ANAF a încasat 148,02 miliarde lei, cu 9,4 miliarde lei mai mult decât în perioada similară a anului precedent.

Cifrele sunt clare și ele întăresc imaginea unei instituții care a făcut performanță!



Și atunci, de ce atâta vuiet? Foarte simplu. Pentru că unii dintre partenerii noștri de la PSD încearcă să mute reflectoarele de pe adevăratul vinovat. Pe care îl știu foarte bine, dar îl protejează din calcule politicianiste.



Acum e zgomot. Dar în curând, nu va mai fi! Și asta pentru că execuția bugetară de la finalul anului nu va mai lăsa loc de interpretări politicianiste și necinste.

Și atunci vom vedea cu toții cum fix cei care astăzi țipă mai tare, atunci vor tăcea. Pentru că matematica se face cu cifre exacte și nu cu opinii. Și pentru că, așa cum știm din bătrâni, minciuna are picioare scurte, iar adevărul are marea calitate de a ieși mereu la iveală!", a scris Bogdan Huţucă pe Facebook.

