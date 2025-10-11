€ 5.0927
Data publicării: 13:09 11 Oct 2025

România, cu 300 de parlamentari? Grideanu, despre decizia PSD
Autor: Darius Muresan

parlament_asumare_5_pachete_bolojan_002_inquam_photos_octav_ganea_36786500 Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că social-democraţii urmează să ia o decizie în forurile de conducere referitor la poziţia faţă de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari.

"Este o dezbatere care a început săptămâna trecută, a reînceput ca să fiu cât se poate de corect, fiindcă ştiţi că în România a existat un referendum, cu 300 de parlamentari, adus eu spun că dintr-o dorinţă sau pentru a beneficia de un plus electoral Traian Băsescu în acea perioadă, dacă e să ne uităm în spate. (...) Noi nu putem să luăm aşa deciziile că a depus cineva un proiect de lege care modifică fundamental structura Parlamentului, să luăm decizii aşa pe repede înainte. Şi am dat un răspuns care e cât se poate de valid. În Consiliul Politic Naţional, acel for de conducere, PSD va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect", a precizat preşedintele interimar al PSD, citat de Agerpres.

Sorin Grindeanu a menţionat că proiectul privind reducerea numărului de parlamentari aflat acum în dezbatere nu ţine cont de referendumul din anul 2009 şi că argumentele prezentate de UDMR, care nu susţine reducerea numărului de parlamentari, sunt solide.

"Nici nu am înţeles foarte bine. Acest proiect care e în dezbatere acum, depus de doi parlamentari cred, nici măcar nu ţine cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral. Aici nu se spune aşa. E o amestecătură din asta, din care nu înţelege absolut nimeni nimic. Asta nu înseamnă că nu vom lua o decizie politică, dar pe acest subiect argumentele prezentate de Kelemen Hunor sunt solide", a afirmat Sorin Grindeanu.

În luna mai, deputaţii USR Cristina Prună şi Claudiu Năsui au anunţat că au redepus la Parlament proiectul de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300.

În prezent, numărul parlamentarilor este de 464.

Proiectul se află la comisiile de specialitate din Senat. 

