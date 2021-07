Riscul stenogramelor trunchiate. Ce a spus Raluca Turcan, diferit de ce a apărut în presă

Iată integral dialogul dintre Raluca Turcan și cetățeanul care a abordat-o la ieșirea de la Bursa locurilor de muncă din Slatina, pentru a se plânge de nivelul salariului minim. Frazele ministrului sunt redate cu o literă mai groasă.

”-Bună!

-Ce lucrați?

-Am fost la negru în Italia, în Portugalia, în care... nu m-am adaptat acolo și am venit în țara mea, în România. Am zis, mă, totuși că...

-Ce-ați lucrat acolo?

-În agricultură.

-Agricultură. Sezonier sau...?

-Sezonier. Și aveam o întrebare pentru dumneavoastră.

-Direct, vă rog.

-Direct. O singură întrebare am: dumneavoastră credeți că se poate trăi în România cu salariul minim pe economie, de 1300?

-Foarte greu, de aceea și astăzi am fost la un mare angajator și de aici mă duc la o întâlnire cu alți 80 de angajatori, pentru că subiectul acesta al salariului minim trebuie discutat mult și să putem să-l creștem incepând cu anul viitor. Avem 1,6 milioane de oameni care sunt plătiți în sectorul privat cu salariul minim și trăiesc greu. Ei sunt la limita sărăciei.

-Salariul care-l am și eu.

-Greu, Greu... vă cred. Auziți, dar fii atent. Cât munciți? Opt ore, nu?

-Opt ore.

-Opt ore. Și mai faceți ceva pe lângă?

-Nu avem unde, nu avem... ce să facem dacă nu avem? Am face, dar nu avem.

-Agricultură?

-Agricultură n-avem, că nu avem pământ..

-Dacă faceți așa un tur (la târgul de job-uri-n.red.)... Part-time-uri sunt?

-N-am văzut. N-am văzut part-time.

-Uite, o să ne concentrăm și pe part-time, pentru că sunt oameni care ar putea să-și mai completeze puțin veniturile și atunci un part time... Dar, fii atent, dacă mai lucrați pe undeva să nu lucrați la negru pentru că va folosesc, munciți, va spetiți și nu vi se calculează nimic la pensie și așa mai departe. Deci, hai să încercăm să luăm numărul domnului la AJOFM și să ne concentrăm un pic și pe part-time, mai ales în județele în care o să mai mergem la târg (de job-uri-n.red.) . Asta ar fi o soluție.

-Mai am o întrebare. Credeți că PSD-ul ar fi ajuns la salariul pe care-l propusese să-l mărească în acest an?

-Niciodată. Auziți, eu vă dau un exemplu. Salariul că salariul, au vehiculat atâtea cifre, dar pe pensii au dat o lege, legea aia presupunea majorarea cu 40% . Niciodată cu ei la guvernare, n-ar fi putut să asigure un buget pentru o pensie de 138 de miliarde, cât prevedea acea majorare de 40%. Au mințit grosolan. Mai mult decât atât, dacă voiau să o facă, începeau digitalizarea dosarelor că după aia să le recalculeze. De ce nu au făcut-o în doi ani de zile? Și doar au vorbit, în campanie.

-Vreți să știți și părerea mea?

-Da”.

Încadrarea și eliminarea unor părți din text face diferența

Să excludem ultima frază, de altfel un mesaj politic firesc, pentru că ministrul Muncii este om politic și face parte dintr-un partid aflat în competiție cu formațiunea invocată de cetățean. Se poate observa din stenograma redată integral că dialogul a fost unul civilizat, coerent, că ministrul a arătat empatie pentru situație și a încercat să îl ajute cu soluții concrete pe petiționar, dar nu s-a limitat doar la cazul în discuție ci a făcut referiri la contextul de pe piața muncii și i-a dat sfaturi în relația cu un eventual angajator. De fapt, a transmis un mesaj important pentru toți cei care au un al doilea job, avertizându-i asupra riscurilor muncii la negru.

Ce a apărut în presă?

Că un bărbat i-a spus ministrului muncii că nu se descurcă cu 1.340 de lei pe lună, atât cât este salariul minim pe economie, iar Raluca Turcan i-a recomandat să se angajeze și la un loc de muncă part-time. Dialogul dintre Raluca Turcan și bărbat, așa cum a fost redat de presa locală, preluată de cea centrală este următorul:

”Bărbat: Doamna ministru, dumneavoastră credeţi că în România se poate trăi cu salariul minim pe economie? Cu 1.340 de lei?

Raluca Turcan: Foarte greu, foarte greu. Greu, vă cred… Auziți, dar fiți atent! Cât munciți? 8 ore, nu?

Bărbat: 8 ore.

Raluca Turcan: Și mai faceți ceva pe lângă? Bărbat: Am face, dar nu avem.

Raluca Turcan: Agricultură?

Bărbat: Agricultură nu, că nu avem pământ.

Raluca Turcan: Deci fiți atent! Faceți așa un tur. Part-time-uri sunt? Să ne concentrăm şi pe part-time-uri, că sunt oameni care ar putea să-şi completeze puţin veniturile”.