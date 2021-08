PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu

Secretarul general al PSD Paul Stănescu anunță că social-democrații vor depune o moțiune de cenzură la adresa Guvernului Cîțu. Trebuie opriți înainte de a transforma cu totul România într-o țară penală, dar liberală, susține Paul Stănescu.

Reprezentantul PSD are acuzații grave la adresa guvernanților.

„Cu un condamnat în fruntea executivului și viitor președinte de partid, Iohannis și PNL-ul nu mai au dreptul să vorbească despre statul de drept. Depunerea candidaturii premierului Cîțu la președinția PNL echivalează cu susținerea necondiționată a președintelui Klaus Iohannis pentru un penal. Sub conducerea lui Klaus Iohannis, România a bifat astfel o premieră internațională ca un guvern democratic și un partid istoric să fie conduse de un politician care a făcut închisoare, iar politica oficială de stat să devină Doar Penali în funcții publice”, a spus secretarul general al PSD Paul Stănescu.

VEZI ȘI: Orban vs. Cîțu, nou episod: Noi astăzi nu inventăm un liberalism

„Trebuie opriți înainte de a transforma cu totul România într-o țară penală, dar liberală”

Ca urmare, reprezentantul PSD anunță că partidul de opoziție va depune o moțiune de cenzură.

„Penali și mincinoși! Minciuna a devenit emblema acestui Guvern. Cu Pinocchio în frunte, încrederea în executiv este la pământ, astfel încât două treimi din români simt direcția greșită și se întreabă, firesc, în ale cui buzunare se află halucinanta creștere economică cu 13%? Pentru toate aceste motive vom depune moțiune de cenzură! Trebuie opriți înainte de a transforma cu totul România într-o țară penală, dar liberală”, a precizat Paul Stănescu, transmite Mediafax.

O altă moțiune de cenzură care a vizat Guvernul Cîțu a fost respinsă în Parlament în luna iunie.

Orban: Cât sunt eu președinte, niciun parlamentar PNL nu va susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului liberal

La începutul lunii august, la Focșani, Ludovic Orban a afirmat în cadrul unei declaraţii de presă că atât timp cât este preşedintele partidului, niciun parlamentar al PNL nu va vota o moţiune de cenzură împotriva unui guvern liberal.

„Ca preşedinte al PNL, garantez că niciun parlamentar al PNL nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva unui Guvern condus de un premier PNL, aşa cum am demonstrat la moţiunea trecută, în care nu am tranşat congresul, ci am tranşat moţiunea, în sensul că PSD şi AUR nu au obţinut nici măcar un singur vot peste numărul de voturi pe care le aveau împreună, obţinând doar 201 voturi faţă de 234 de voturi cât ar fi fost necesar.

Niciun parlamentar al PNL, cât eu sunt preşedintele PNL, nu va susţine nicio moţiune de cenzură împotriva unui Guvern condus de un premier al PNL”, declara Ludovic Orban. (Știrea, AICI.)