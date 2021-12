Primarul din Videle a trecut de la PSD la APP, partidul lui Liviu Dragnea

Bădănoiu a fost ales primar pe lista PSD. Însă, acum îl susține pe Liviu Dragnea și noul partid APP (Alianța pentru Patrie).

”Azi l-am însoțit pe Liviu Dragnea la întâlnirea de sfârșit de an cu o parte dintre membrii APP Teleorman! Am vāzut cu câtā speranțā și dragoste a fost primit Liviu de cātre românii de aici! S-au fācut sute de poze, eu postez doar câteva. Și cât timp s-a fotografiat Liviu cu toți cei prezenți, eu am discutat cu primari, viceprimari, consilieri și șefi de organizații APP din mai multe localitāti din județ. Gazda noastrā a fost primarul din orașul Videle, pe care îl felicit pentru organizare! Le mulțumesc și colegilor din conducerea organizației județene APP Teleorman, mulțumesc Carmen Dan!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

”Am fost astăzi în Teleorman, împreună cu colegul și prietenul meu Codrin Ștefănescu și cu minunata noastră colegă Carmen Dan.Mi-a făcut o imensă bucurie să pot ajunge la această întâlnire de sfârșit de an.Nu am cuvinte să descriu ce fel de oameni sunt teleormănenii!Oameni minunați, deosebiți, deschiși și primitori care mă fac mândru să mă numesc teleormănean.Am să privesc întotdeauna cu prețuire și respect către acești oameni care ne-au primit cu sufletul deschis și multă dragoste. Mulțumesc tututor celor pe care i-am intâlnit astăzi, adevărați români și patrioți! Astfel de oameni ne dau puterea să mergem mai departe!”, a scris Liviu Dragnea pe Facebook.

Mai mult, primarul Nicolae Bădănoiu apare și în poze alături de Liviu Dragnea și alți membri ai APP Teleorman, printre care i Carmen Dan, fost ministru de Interne.

Dragnea nu vrea ca partidul APP să colaboreze cu AUR: Patriotism nu înseamnă să țipi și să faci dezordine socială

Liviu Dragnea sprijină un partid nou-înfiinţat, Alianţa pentru Patrie (APP), ce are drept obiectiv „bunăstarea românilor". În luna noiembrie 2021, a fost întrebat de Răzvan Dumitrescu dacă „aleargă pe același culoar cu AUR”.

Răzvan Dumitrescu i-a adresat lui Liviu Dragnea, în cadrul interviului din 16 noiembrie 2021, și o întrebare cu referire la AUR. „Și AUR vorbește despre patriotism. Vă asemănați sau deosebiți? Alergați pe același culoar cu AUR?”, a întrebat jurnalistul. „Patriotism nu înseamnă să țipi și să faci dezordine socială”, a spus Liviu Dragnea, adăugând: „Dincolo de a-ți iubi țara, patriotismul înseamnă să fii în stare să ajuți acea țară!”

Liviu Dragnea a spus că nu colaborează cu AUR. „Deocamdată, nu colaborăm cu niciun partid. Noi avem obiectivele noastre, ne structurăm acum în teritoriu. În două luni, am reușit să avem organizații în toate județele. E un partid plecat din nimic. (...) Avem în toate țările din Europa organizații”, a mai zis Liviu Dragnea. Vezi articolul aici!

