O poliţistă în timpul liber a prins un bărbat care furase o maşină la mare: "Simte hoţii"/ Nu e prima dată când "simte": Memorie vizuală de invidiat

"Se plimba prin Vama Veche cu soțul ei. Era în ziua liberă. Cunoștea bine Vama și tipul de oameni ce veneau pe acolo. La un moment dat, a zărit un bărbat ce nu părea din peisaj.

- Nu îmi place tipul acesta, i-a spus soțului.

- Pe bune? Măcar astă seară stai și tu liniștită.

- Stau, dar trebuie să dau un telefon, i-a spus Andreea soțului în timp ce își suna colegul care era de serviciu.

- Uite, sunt la magazinul din centru. E un individ aici. Eu simt că e ceva cu el. Veniți și voi prin zonă.



Timp de câteva minute, Andreea a stat cu ochii pe acel bărbat până când acesta a ajuns la un autoturism care avea prelată pe el.

În timp ce acesta a ridicat prelata, Andreea a văzut numărul de înmatriculare.

- Te rog, verifică numărul acesta de înmatriculare, i-a spus Andreea colegului.

În câteva minute a venit răspunsul.

- Mașina e furată din Timișoara. Individul mai e acolo?

- Da, da. Pleacă acum înspre centru.

- Perfect. Îi ieșim în față.



Și așa s-a și întâmplat. Oprit de polițiști, bărbatul a recunoscut totul. De fapt, era urmărit și pentru alte fapte. A avut însă o singură întrebare.

- Cum v-ați dat seama? Eu am ajuns ieri noapte și am pus imediat prelata pe mașină.

- Nu după mașină. Colega noastră a avut un semn de întrebare de cum v-a văzut prin stațiune.

- Adică ce anume!

- Adică simte hoții!



Nu demult, colegii ei se uitau pe niște imagini de pe camerele de supraveghere ale unui magazin. Se vedea cum un individ care încercase să-și protejeze fața cu o șapcă, furase din casa de marcat banii, profitând de neatenția vânzătoarei.



- Pe tipul acesta îl știu de undeva. Opriți imaginea când intră în magazin, le-a spus Andreea colegilor.

S-a uitat câteva secunde la acel individ.

- Da, el e! Este din Odorheiu Secuiesc. I se spune… și ăsta e modul lui de operare. Să vorbim cu cei de la Odorhei.



După numai câteva minute, individul era identificat. Adus în fața polițiștilor și-a recunoscut fapta.



Nu era prima dată când Andreea recunoștea pe cineva folosind memoria vizuală.

În urmă cu ceva timp, a fost chemată de colegii ei.

- Avem poza asta. Ți se pare cunoscut?

- Îl știu. E din Iași, dar stă foarte puțin acolo. E voiajor. Fură din locuri publice, de regulă genți sau portofele. Trebuie prins când ajunge acasă, când vine să-și lase “prada”.



Ea este Andreea, are 33 de ani si este polițistă din anul 2008.



Are o memorie vizuala de invidiat și mai are ceva: pasiunea pentru meseria pe care si-a ales-o.



A fost întrebată de multe ori dacă nu i-a fost teamă să intervină la acțiuni care necesitau forța fizică. Răspunsul a fost de fiecare dată același:

- Teamă? Niciodată! Eu sunt polițist!



Ea este Andreea și merită aprecierea noastră și, spunem noi, și a voastră!", au scris cei de la MAI pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News