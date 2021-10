O femeie care a vrut să îşi şteargă contul de Facebook a primit o fotografie cu ea moartă: Prietenii şi familia îţi vor duce dorul

"Îţi ştergi contul? Suntem trişti pentru că pleci. Familia şi prietenii îţi vor duce dorul", se arată în notificarea pe care a primit-o Emily Feldman, conform The Onion.

Notificarea a inclus o serie de fotografii cu apropiaţii lui Emily în jurul cadavrului ei, urmărind cum acesta se descompune şi dispare ca şi cum nu ar fi existat vreodată.

"Cei 709 prieteni ai tăi nu vor mai putea lua legătura cu tine. Eşti sigură că vrei să continui?", s-a mai arătat în mesaj, înainte de a i se spune tinerei că are şi alternativa dezactivării contului, pentru a se mai putea întoarce.

Facebook, Instagram şi Whatsapp au picat luni seară

Se pare că situația este generală și vine la doar câteva zile de la momentul în care Facebook, WhatsApp și Instagram au picat pe anumite dispozitive. downdetector.ro arată că sunt afectați utilizatorii la nivel general, fiind făcute mii de raportări deja în acest sens.

Un episod similar a avut loc în 1 octombrie 2021, când au fost afectate mai puține dispozitive. Se pare însă că, de această dată, problema, raportată ca o eroare de conectare, este una generală.

Rețelele nu au mai cunoscut probleme de conectare atât de dese, dacă ne uităm la istoricul raportărilor. Anul acesta, au mai fost probleme, pe lângă acestea din 1 octombrie și 4 octombrie 2021, în 4 septembrie, în 10 iunie, în 9 aprilie, în 9 și 19 martie și-n 25 februarie.

Lavanguardia.com scrie că ”Whatsapp, Instagram și Facebook suferă o cădere a serviciilor la nivel mondial”, precizând că ”pentru moment, compania nu a înștiințat asupra motivelor incidentului”.

”Utilizatorii Whatsapp, Instagram și Facebook au văzut cum cele trei aplicații au probleme de funcționare la nivel mondial. Pentru moment, compania nu a notificat niciun incident prin intermediul Twitter, unde utilizatorii au atenționat asupra problemelor detectate” notează sursa citată.

Doi membri ai echipei de securitate Facebook, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizați să vorbească în public, au spus că este puțin probabil ca un atac cibernetic să fi cauzat problemele, scrie The New York Times.

