Mugur Ciuvică, OBOSIT: Toată dimineața am căutat știrea despre victoria USR. S-a amânat

"Sunt obosit pentru că toată dimineața am căutat știri despre victoria USR-ului, aia pe care ați anunțat-o săptămâna trecută. Și nu am găsit nicio știre. Cu greu, cu greu, că era să și întârzii, am găsit o știre anonimă așa, dar de încredere, care spune că victoria USR se amână până la o dată care ne va fi comunicată ulterior.

Așa că trebuie să vă relaxați puțin cu victoria. Victoria USR-ului s-a amânat un pic. Eh, nu e supărare!", a spus Mugur Ciuvică, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea Miercurea Neagră, cu Bogdan Chirieac și Diana Tache.

"Domnu' Ciuvică, iertați-mă, nu vreau să zic că v-am jucat în picioare, vorba aceea, dar pur și simplu v-am terminat. Degeaba vă răscoliți, vă frământați, ăsta e adevărul, noi, cei de la USR pluș, am jucat formidabil. I-am lăsat pe ăștia să se chinuie cu CCR-ul pe o moțiune perfect legală", a completat analistul politic Bogdan Chirieac.

Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR-PLUS, a cerut preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului să convoace cât mai repede o şedinţă de plen reunit pentru dezbaterea şi votarea moţiunii de cenzură. De asemenea, acesta spune că cei doi lideri ai Camerelor trebuie să transmită puncte de vedere la CCR, după ce Comisia de Constituţionalitate a Senatului a admis că a greşit cu moţiunea.

"Nu înţeleg de ce se mai amână, mă aşteptam ca preşedinţii să facă convocarea deja, aşa cum au făcut-o săptămâna trecută pentru citire, respectând Constituţia. Între timp, s-a întâmplat ceva şi lucrurile nu mai merg cu aceeaşi viteză. De aia am făcut o scrisoare şi am trimis-o azi spre Ludovic Orban şi Anca Dragu.

Colega mea, dna Anca Dragu, a făcut de ieri o scrisoare către preşedintele Camerei Deputaţilor pentru a se convoca acest plen reunit. Astăzi, Ludovic Orban este plecat şi a delegat atribuţiile unui coleg, vicepreşedinte PNL. Deci astăzi, aşa cum arată lucrurile, nu vom avea un plen reunit pentru dezbaterea moţiunii. Singurii care vrem acest plen reunit suntem noi, cei de la USR-PLUS, şi cei de la AUR, care au semnat moţiunea. În continuare, PSD şi PNL sunt bloc în spatele lui Florin Cîţu în acest abuz fără precedent pe care îl vedem de două săptămâni de zile", a declarat Ionuţ Moşteanu la Parlament.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, anunţă soluţia pentru rezolvarea crizei din coaliţie.

„Soluția cea mai bună sau cea mai potrivită ar fi refacerea coaliției PNL, USR PLUS și UDMR. Puteți să mă întrebați dar cum și când? La aceste două întrebări am mai puține răspunsuri, dar știu că până nu se termină congresele celor două partide, nu va fi posibilă o refacere a coaliției. După ce colegii noștri din PNL și USR vor alege președintele partidelor respective, sigur, trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să facem un efort, prin compromis, prin a lăsa fiecare câte ceva, dar până atunci ar trebui să ne oprim prin declarații cu toții, ar trebui să terminăm cu această atitudine de ninja pe Facebook”, a spus Kelemen Hunor, la RFI, citat de Mediafax.

Stelian Ion, ministrul demis de către Florin Cîţu de la Justiţie, comentează ultimele mişcări de pe scena politică, în plină criză guvernamentală.

"Câteva lucruri evidente:

1. PNL lucrează cu PSD pentru a trimite CCR puncte de vedere favorabile lui Florin Cîțu în cazul sesizării privind un presupus conflict juridic între Guvern și Parlament

2. Oamenii lui Cîțu transmit mesaje despre renegocirea ministerelor în cazul în care s-ar menține coaliția PNL-USR PLUS – UDMR, conștienți că acest lucru nu este posibil.

3. Florin Cîțu i-a eliminat din Guvern și administrație pe toți reprezentanții USR PLUS.

Toate acestea arată intenția reală a lui Florin Cîțu, aceea de a ne scoate în afara coaliției, de a închide negocierile și a căuta susținere în altă parte. O parte din 'echipa câștigătoare' își dorește o colaborare mai strânsă cu PSD, chiar dacă nu pe față. Mulți se înțeleg mai bine cu PSD, pentru că au o istorie comună, au avut un proiect politic comun – USL-, pe care și-l doresc reînviat. Premierul Cîțu a ales să arunce în aer coaliția, ceea ce este și o lipsă de respect față de votul românilor, care, în decembrie 2020, nu au dat un mandat exclusiv PNL să conducă. Așa cum au arătat voturile, această coaliție de dreapta era singura în măsură să conducă".

