Stelian Ion spune că Florin Cîţu vrea să dea USR PLUS afară din coaliţie şi să guverneze cu susţinerea PSD

Iată ce a scris Stelian Ion pe Facebook:

"Câteva lucruri evidente:

1. PNL lucrează cu PSD pentru a trimite CCR puncte de vedere favorabile lui Florin Cîțu în cazul sesizării privind un presupus conflict juridic între Guvern și Parlament

2. Oamenii lui Cîțu transmit mesaje despre renegocirea ministerelor în cazul în care s-ar menține coaliția PNL-USR PLUS – UDMR, conștienți că acest lucru nu este posibil.

3. Florin Cîțu i-a eliminat din Guvern și administrație pe toți reprezentanții USR PLUS.

Toate acestea arată intenția reală a lui Florin Cîțu, aceea de a ne scoate în afara coaliției, de a închide negocierile și a căuta susținere în altă parte. O parte din 'echipa câștigătoare' își dorește o colaborare mai strânsă cu PSD, chiar dacă nu pe față. Mulți se înțeleg mai bine cu PSD, pentru că au o istorie comună, au avut un proiect politic comun – USL-, pe care și-l doresc reînviat. Premierul Cîțu a ales să arunce în aer coaliția, ceea ce este și o lipsă de respect față de votul românilor, care, în decembrie 2020, nu au dat un mandat exclusiv PNL să conducă. Așa cum au arătat voturile, această coaliție de dreapta era singura în măsură să conducă".

Moşteanu: Nu putem permite alianţei toxice PNL-PSD să pună beţe în roate moţiunii de cenzură

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că este "inacceptabil" că în Comisia de constituţionalitate a Senatului s-a decis să fie transmis Curţii Constituţionale un punct de vedere favorabil sesizării CCR de către Guvern pe tema moţiunii de cenzură, menţionând că preşedinţii celor două Camere trebuie să aibă un punct de vedere propriu în care să apere instituţiile pe care le reprezintă.



"Am văzut un punct de vedere trecut prin Comisia de constituţionalitate de la Senat legat de cum vede Senatul sesizarea făcută de Guvern pe conflictul de la CCR. Este prima dată când una din Camere spune că 'da, am greşit'. Este inacceptabil. Preşedinţii celor două Camere au atributul de a sesiza CCR în caz de conflict constituţional, tot ei trebuie să se şi apere, sunt liberi să-şi exprime punctul de vedere. Noi pregătim un punct de vedere suplimentar la grup. Le cerem ambilor preşedinţi să aibă un punct de vedere propriu pentru apărarea acestei instituţii. Dincolo de faptul că sunt membri de partid, ambii preşedinţi reprezintă aceste instituţii - Senatul şi Camera Deputaţilor. Nu putem permite acestei noi alianţe toxice PNL - PSD să facă agenda Senatului şi practic să pună beţe în roate în continuare acestei moţiuni", a afirmat Moşteanu.





El a adăugat că judecătorii constituţionali trebuie să ia în considerare toate punctele de vedere





"CCR va judeca faptele şi, din punctul nostru de vedere, faptele sunt foarte clare: deputaţii unei minorităţi nu pot fi împiedicaţi să depună o moţiune de cenzură. O moţiune de cenzură nu poate fi golită de conţinut, nu poate fi blocată. Exact acesta este scopul unei moţiuni de cenzură: să se verifice din când în când dacă guvernul mai are susţinere parlamentară sau nu. Atât de simplu: se merge la vot, cine vrea să ţină Guvernul în picioare nu votează, cine vrea să-l dea jos votează", a menţionat Moşteanu.



Comisia pentru constituţionalitate de la Senat a adoptat, marţi, un punct de vedere favorabil premierului Florin Cîţu în privinţa sesizării CCR pe tema moţiunii de cenzură, 8 parlamentari PNL, PSD şi UDMR votând în susţinerea existenţei unui conflict constituţional, în timp ce cei 3 reprezentanţi ai USR şi AUR au votat împotrivă, a scris, pe Facebook, senatoarea USR PLUS Simona Spătaru.



Guvernul a sesizat săptămâna trecută Curtea Constituţională privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvern pe tema moţiunii de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR. Conform procedurilor, Senatul şi Camera Deputaţilor trebuie să transmită Curţii punctele de vedere în privinţa acestei sesizări, transmite Agerpres.