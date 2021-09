VOT moțiune de cenzură, amânat de GESTUL lui Orban. Moșteanu acuză: PSD şi PNL, bloc în spatele lui Cîţu

"Nu înţeleg de ce se mai amână, mă aşteptam ca preşedinţii să facă convocarea deja, aşa cum au făcut-o săptămâna trecută pentru citire, respectând Constituţia. Între timp, s-a întâmplat ceva şi lucrurile nu mai merg cu aceeaşi viteză. De aia am făcut o scrisoare şi am trimis-o azi spre Ludovic Orban şi Anca Dragu.

Colega mea, dna Anca Dragu, a făcut de ieri o scrisoare către preşedintele Camerei Deputaţilor pentru a se convoca acest plen reunit. Astăzi, Ludovic Orban este plecat şi a delegat atribuţiile unui coleg, vicepreşedinte PNL. Deci astăzi, aşa cum arată lucrurile, nu vom avea un plen reunit pentru dezbaterea moţiunii. Singurii care vrem acest plen reunit suntem noi, cei de la USR-PLUS, şi cei de la AUR, care au semnat moţiunea. În continuare, PSD şi PNL sunt bloc în spatele lui Florin Cîţu în acest abuz fără precedent pe care îl vedem de două săptămâni de zile", a declarat Ionuţ Moşteanu la Parlament.

Anca Dragu: Moţiunea nu se suspendă după atacarea la CCR

Preşedintele Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), consideră că parcursul moţiunii de cenzură nu poate fi oprit de sesizarea Curţii Constituţionale de către Guvern, posibilitatea convocării unui plen reunit, în această săptămână, pentru dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură fiind analizată de preşedinţii celor două camere ale Parlamentului.



"Un asemenea demers către CCR, o sesizare făcută din partea oricui, în cazul de faţă din partea Guvernului, nu are caracter suspensiv vizavi de parcursul moţiunii. Nu ar trebui să pună o pauză parcursului moţiunii de cenzură. În conformitate cu art. 113 din Constituţie, după trei zile de la citire, moţiunea trebuie să intre în dezbatere şi vot. Atenţie, Constituţia spune după trei zile, nu la trei zile fix. Bun, poate că este weekend, poate este o sărbătoare legală şi atunci nu sunt trei zile, sunt patru, cinci, şapte zile, dar nu o lună, două sau niciodată. Avem decizii ale CCR care spun că o moţiune de cenzură nu îşi poate opri circuitul (...). Ne aflăm într-un moment de tergiversare a moţiunii", a afirmat Dragu la RFI, citată de Agerpres.



Referindu-se la convocarea plenului reunit pentru dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură, Dragu a spus: "Este, pe de o parte, decizia Birourilor permanente reunite, dar şi preşedinţii Camerelor pot convoca plenul. Încercăm să facem această convocare, desigur, pentru că trebuie să ne asigurăm că moţiunea de cenzură îşi urmează parcursul constituţional".



Întrebată dacă are deja un dialog în acest sens cu Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor, Anca Dragu a răspuns: "Avem un dialog, a fost solicitarea, de altfel, a liderilor de grup în şedinţa de săptămâna trecută pentru convocarea plenului săptămâna aceasta, pentru dezbatere şi vot".

Comisia de Constituţionalitate a Senatului transmite că a greşit. Moşteanu, apel la Orban şi Dragu

"Încă un lucru, am văzut un punct de vedere trecut prin Comisia de Constituţionalitate de la Senat legat de cum vede Senatul sesizarea făcută de Guvern la CCR. Este prima dată în istorie în care una din Camere spune că a greşit. Preşedinţii celor două Camere trebuie, citind articolul 146 din Constituţie care spune că preşedinţii celor două Camere pot sesiza CCR în caz de conflict instituţional, să se şi apere. Sunt liberi să îşi exprime punctul de vedere foarte clar, fără echivoc, ţinând cont că această moţiune are în spate voinţa numărului necesar de parlamentari pentru a fi depusă.

Noi pregătim un punct de vedere suplimentar la grup, la USR-PLUS, aşa că le cer ambilor preşedinţi să aibă un punct de vedere propriu pentru a apăra aceste instituţii. Ei le reprezintă, dincolo de faptul că sunt membri de partid. Nu putem permite alianţei toxice PNL - PSD să pună beţe în roate acestei moţiuni", a mai declarat deputatul USR-PLUS.

Întrebat care va fi, de fapt, punctul oficial de vedere al Senatului, dacă Anca Dragu va formula o părere separată de cea a Comisiei de Constituţionalitate, Ionuţ Moşteanu a spus că "CCR trebuie să le ia pe toate în seamă. Vor fi puncte de vedere de la preşedintele Senatului, de la preşedintele Camerei şi oricine poate interveni. CCR va judeca faptele şi, din punctul nostru de vedere faptele sunt clare. Parlamentarii nu pot fi împiedicaţi să depună moţiune. Aceasta nu poate fi golită de conţinut şi nu poate fi blocată de puterea politică. Ăsta e scopul moţiunii, să se verifice dacă Guvernul are susţinere sau nu în Parlament".

Cu câte ministere rămâne USR-PLUS

După ce Rareş Bogdan şi Robert Sighiartău au afirmat că USR-PLUS va primi mai puţine ministere după ce se vor întoarce în Guvern, Ionuţ Moşteanu a reacţionat.

"Astea sunt gogomănii din campania lor internă. Vor să transmită un mesaj membrilor că vor lua tot. Nu pot să ia tot. PNL avea 55 % din coaliţie. A fost o negociere corectă şi va fi o aşezare corectă. Nu avem de ce să schimbăm ceva. Noi vrem doar să plece premierul Cîţu", a mai punctat Moşteanu.

Poate face USR-PLUS coaliţie cu Florin Cîţu preşedinte PNL?

"Nu va avea încotro. Dacă vrea să facă o coaliţie de dreapta. Dacă vrea să stea în continuare mână în mână cu PSD, cum stă de 2 săptămâni, va sta în continuare. Omul cel mai important într-o viitoare colaborare este noul premier, care trebuie să fie responsabil şi să înţeleagă ce înseamnă să conduci un Guvern de coaliţie. În momentul ăsta, noi am cerut ca Florin Cîţu să plece. Modul în care a înţeles el să conducă el coaliţia ne deranjează", a concluzionat Ionuţ Moşteanu.