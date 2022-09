Marian Petrache (PNL) a spus dacă PNL şi PSD vor face rotativa premierului şi miniştrilor în 2023: Trăim vremuri ciudate

"PNL e un partid serios. Nu am nici cea mai mică rezervă. Sută la sută (n.r. se va ridica de pe scaun premierul Nicolae Ciucă). Dacă nu vor conveni cele două partide altceva... Trăim vremuri ciudate. Dacă cele două partide şi cei doi lideri nu vor hotărî altfel, nu am nici cea mai mică rezervă. Preşedintele nostru e militar, onoarea e la loc de cinste", a precizat Marian Petrache.

"Pe de altă parte, ca liberal, credeţi că PSD va veni la guvernare pur şi simplu pentru a deconta toate neîmplinirile acestei perioade de guvernare?", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Ce simt eu acum este că PSD vrea să regleze unele lucruri, să le fie mai uşor după mai 2023. Cei doi lideri trebuie să privească actul de guvernare până în 2024 nu prin prisma celui care stă pe scaunul de prim-ministru, ci prin prisma măsurilor care trebuie luate şi a rezultatelor care trebuie obţinute, indiferent cine e prim-ministru, indiferent cine sunt miniştri. Indiferent din partea cui, adică, pentru că miniştrii trebuie să fie cei mai buni, atât de la PNL, cât şi de la PSD. Încă o dată, nu e un moment obişnuit, nu e un moment pe care l-am mai trăit. Trăim un moment aparte, şi ar trebui să fim toţi conştienţi de asta. Mai mult ca oricând, e nevoie de solidaritate la nivelul partidelor şi de clarviziunea necesară să îi împingem în faţă pe cei mai buni", a mai spus liberalul.

"Dar nu se întâmplă asta...", a mai spus Bogdan Chirieac.

"Nu se întâmplă atât cât mi-aş dori!", a mai spus Petrache.

Se va implica Klaus Iohannis mai mult?

"Cel mai uşor ne este să căutăm vinovaţi, nouă românilor în special. Nu putem da vina pentru orice pe Klaus Iohannis. Dincolo de slăbiciunile şi neajunsurile dumnealui, trebuie să recunoaşteţi că să fii de acord cu realizarea acestei majorităţi, în condiţiile în care ai declarat ca obiectiv îndepărtarea PSD de la guvernare, e dovadă de mare caracter. Dumnealui e un tip orgolios. Deci să îţi dai seama că nevoia te obligă la o asemenea majoritate... PNL a făcut guvern cu USR, nu a mers! Nu a câştigat alegerile PNL, dar guvernul e făcut de partidele care fac o majoritate. PSD nu a fost chemat la negocieri de preşedinte, pentru că a vrut să aibă guvernul lui. Nu a funcţionat, din păcate. De aici, să treci la un guvern cu PSD... Eu i-am felicitat pe cei doi lideri. PSD-ului îi stătea foarte bine în opoziţie, era foarte bine. Câştiga alegerile în 2024. Problema era ce guverna în 2024", a concluzionat Marian Petrache.

Slăbiciunile PNL la guvernare. Marian Petrache: Dacă ajungi la guvernare şi nu ai oameni pregătiţi... Ministrul nu vine cu ideile lui!

"Eu am intrat în PNL în 2000, am fost impresionat de şcoala lui Stolojan. Îmi aduc aminte în 2004, când PSD era o forţă, după alegerile locale. Domnul Stolojan m-a întrebat atunci dacă se lucrează la programul de guvernare, dacă directorii de concentrate sunt pregătiţi. Eu am spus că PSD câştigă sigur. El mi-a spus "nu te-am întrebat cine câştigă, te-am întrebat dacă schema cu deconcentratele este gata". Din păcate, nu se mai lucrează de atunci.

Un partid politic, dacă vrea să aibă rezultate, trebuie să aibă comisii de specialitate care să lucreze în permanenţă. Ele trebuie să ajute Guvernul, să vină cu soluţii. Guvernul este expresia partidului care l-a format. Nu vine ministrul cu ideile lui, el nu face decât să execute ce a hotărât partidul în comisiile de specialitate. Dacă ajungi la guvernare şi nu ai oameni pregătiţi, proiect pregătit...

În 2005, numirea miniştrilor a însemnat şi subminiştri, secretari de stat, şefi de agenţii, etc. Toţi participaseră la pregătirea programului de guvernare. Şi s-a cunoscut", a mai spus Marian Petrache. CITEŞTE MAI MULTE AICI

