Slăbiciunile PNL la guvernare. Marian Petrache: Dacă ajungi la guvernare şi nu ai oameni pregătiţi... Ministrul nu vine cu ideile lui!

"Spuneţi că PNL trebuie să aibă grijă la propriile slăbiciuni. Care sunt slăbiciunile PNL în acest moment în opinia dvs?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Eu am intrat în PNL în 2000, am fost impresionat de şcoala lui Stolojan. Îmi aduc aminte în 2004, când PSD era o forţă, după alegerile locale. Domnul Stolojan m-a întrebat atunci dacă se lucrează la programul de guvernare, dacă directorii de concentrate sunt pregătiţi. Eu am spus că PSD câştigă sigur. El mi-a spus "nu te-am întrebat cine câştigă, te-am întrebat dacă schema cu deconcentratele este gata". Din păcate, nu se mai lucrează de atunci.

Un partid politic, dacă vrea să aibă rezultate, trebuie să aibă comisii de specialitate care să lucreze în permanenţă. Ele trebuie să ajute Guvernul, să vină cu soluţii. Guvernul este expresia partidului care l-a format. Nu vine ministrul cu ideile lui, el nu face decât să execute ce a hotărât partidul în comisiile de specialitate. Dacă ajungi la guvernare şi nu ai oameni pregătiţi, proiect pregătit...

În 2005, numirea miniştrilor a însemnat şi subminiştri, secretari de stat, şefi de agenţii, etc. Toţi participaseră la pregătirea programului de guvernare. Şi s-a cunoscut", a replicat Marian Petrache.

"Ultimul program de guvernare a fost al lui Liviu Dragnea. Şi cred că a fost singurul program puternic, cu o viziune economică, în România postdecembristă", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Daţi-mi voie să nu laud... Recunosc că avea schiţa care era în spaţiul public în campania electorală", a mai spus Petrache.

Întrebat dacă există în acest moment un program electoral în România, liberalul a spus că "Sincer nu. Din păcate, el trebuie adaptat şi remodelat destul de des pentru vremurile în care trăim. Marea problemă a domnului Ciucă este să poată să îşi aleagă specialiştii de care are nevoie, astfel încât Guvernul să lucreze cu motoarele la sută la sută".

OUG de pe masa Guvernului: Ce se întâmplă cu prețurile la energie și gaze naturale. Furnizorii/producătorii, obligați să-și facă stoc minim. Tot lanțul va plăti o contribuție de solidaritate

”Este necesară instituirea unor măsuri cu caracter temporar, astfel încât preţurile la energie electrică şi gaze naturale plătite de către clienţii finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică” arată OUG pe energie, ce ar urma să treacă miercuri prin Guvern.

Consumi mai puțin, plătești mai puțin

Energie electrică

Conform conținutului Ordonanței, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie este de ”maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat este mai mic sau egal cu 20 - 100 KWh”, ”maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat este maxim 300 kwh”.

În continuare, se arată că prețul va fi de 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul realizat la locul de consum în anul n-1, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, iar diferența de consum de energie electrică, de 15%, se achita la prețul de contract.

Vor plăti maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private, al unităţilor de învăţământ publice şi private, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii social. De asemenea, costul este de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul realizat de instituțiile pulice.

CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News