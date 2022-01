În cadrul emisiunii De Ce Citim, de la DC News și DC News TV, criticul literar Daniel Cristea Enache a făcut o remarcă referitoare la modul în care decesul artistului Victor Socaciu a fost perceptu pe rețelele de socializare, implicit pe TikTok:

„Mi-am făcut cont și pe TikTok, care este altceva decât Facebook, are cu totul alt public. Pentru generația copiilor noștri, Facebook-ul este ceva bătrânicios (...). Tinerii și cei foarte tineri sunt pe TikTok și pe Instagram. De altfel, Facebook a achiziționat Instagram tocmai pentru a construi ceva pentru publicul foarte tânăr. Instagramul e în concurență cu TikTok-ul, iar acolo sunt foarte mulți elevi, dar nu și profesorii lor (...).“, a spus Daniel Cristea-Enache, la DC News.

Victor Socaciu nu a existat pe TikTok

„Ca exemplu, a murit de curând Victor Socaciu și pe toate rețelele sociale a fost multă tristețe, s-a vorbit mult despre această dispariție, despre plecarea lui. În schimb, pe TikTok am încercat să caut și foarte greu am găsit un filmuleț, o înregistrare cu Victor Socaciu. Cu chiu, cu vai am reușit să găsesc o înregistrare pe care am pus-o și pe profilul meu. Era din arhiva TVR. Practic, pe TikTok, în acest univers alternativ de care noi nu avem cunoștință, Victor Socaciu, practic, nu exista.

E foarte important ca DC News și orice entitate media ori culturală, orice autor român care vrea să vadă ce gândesc și apreciază cei foarte tineri, care vor forma publicul de mâine, să intre și să-și facă cont acolo, să fie prezent acolo și să se arate acolo.“, a precizat Daniel Cristea-Enache.

Cum a reușit Daniel Cristea-Enache, critic literar, să ajungă la aproape 400.000 de urmăritori pe Facebook

Criticul literar Daniel Cristea-Enache a dezvăluit cum a reușit să ajungă, pe pagina sa de Facebook, la aproape 400.000 de urmăritori.

Scriitorul Flaviu Predescu l-a întrebat pe criticul literar Daniel Cristea-Enache, în cadrul emisiunii „De Ce Citim – Literatura română în pandemie“ de la DC News TV, cum a reușit să ajungă la aproape 400.000 de urmăritori pe pagina de Facebook.

„Ai succes pe rețelele de socializare și nu de mult ai atins un număr uriaș de urmăritori, peste 300.000. Care este relevanța? Ce ți-ai propus? Cum e să ai vreo 325.000 de urmăritori și ce urmărești la rândul tău?“, a fost întrebarea lansată de scriitorul Flaviu Predescu.

„E o întrebare bine țintită. Cifra nu este atât de spectaculoasă precum pare pentru că inițial erau trei pagini de Facebook. Pagina mea personală, care avea 50.000 și ceva de urmăritori, pagina Literatura de azi, care crescuse până la 250.000 și ceva de urmăritori, dar și pagina Convorbiri cu Octavian Paler, titlul unei cărți pe care Octavian Paler mi-a făcut onoarea de a o publica împreună, care avea și ea vreo 100.000 sau peste 100.000 de urmăritori.“, a dezvăluit Daniel Cristea-Enache, la DC News TV (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News