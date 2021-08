Google, noi măsuri pentru protejarea copiilor şi adolescenţilor în mediul online

'Google a luat întotdeauna măsuri pentru protejarea minorilor şi a se asigura că experienţa lor online este una sigură - de la limita de 13 ani pentru deschiderea unui cont propriu Google şi instrumentul Family Link, care permite părinţilor să supervizeze activitatea online a copiilor, şi până la YouTube Kids şi programul de educaţie digitală dedicat copiilor Be Internet Awesome.

În perioada următoare, Google va aduce o serie de modificări produselor şi serviciilor sale, care să asigure copiilor şi adolescenţilor (persoane cu vârste între 13 şi 18 ani) o experienţă online mai sigură', menţionează gigantul american de tehnologie.

Conform noilor modificări, în cazul YouTube, pentru tineri, setările de încărcare implicite vor fi cele cu cel mai înalt grad de confidenţialitate. De asemenea, vor fi activate memento-urile pentru a lua o pauză în vizionare sau a merge la culcare, iar funcţia 'auto-play' va fi dezactivată pentru toţi utilizatorii de sub 18 ani. În ceea ce priveşte opţiunea Search, care protejează utilizatorii de conţinutul matur rezultat prin căutări pe Google, aceasta va fi activată automat pentru toţi utilizatorii de sub 18 ani. Până în prezent, Search era activată implicit pentru conturile minorilor de sub 13 ani, administrate prin Family Link.

Totodată, pentru Location History - o setare în contul Google care ajută produsele Google să fie mai utile - există dezactivare implicită pentru toate conturile, iar copii cu conturi supervizate nu au opţiunea de activare a acesteia. În curând, însă, niciun cont sub 18 ani nu va avea opţiunea de a activa Location History.

În plus, Google va extinde măsurile de protecţie pentru a preveni afişarea reclamelor care ar putea afecta adolescenţii şi va bloca ţintirea reclamelor pe baza vârstei, genului şi interesului pentru persoanele de sub 18 ani. Modificările anunţate vor fi implementate în produsele Google în următoarele luni, precizează compania.

Google interzice aplicațiile pentru tinere care caută bărbați mai în vârstă și mai înstăriți

Google a interzis aplicațiile prin care tinerele își găseau bărbați mai în vârstă și mai înstăriți. Google a publicat schimbări ale politicilor pentru aplicațiile din Magazinul Play, transmite Android Police. Printre acestea se numără atât câteva modificări care țin de legalitate care afectează unele aplicații matrimoniale.

Astfel, compania a actualizat politicile pentru a interzice „relațiile sexuale pentru care se plătesc bani”, caracteristică ce se găsește în aplicațiile în care tinerele își găsesc bărbați mai în vârstă și mai înstăriți. Termenul este mai cunoscut în engleză: „Sugar daddy”. Bineînțeles, nu este obligatoriu ca doar fetele să folosească aceste aplicații. Personal, habar nu aveam că aceste aplicații chiar există pe Magazin Play, dar de acum sunt ilegale (Citește continuarea știrii aici).