Gunoiul poate produce energie și îngrășământ: tehnologiile românești, ignorate de politicieni. Fost șef al Gărzii de Mediu: Toți o recunosc, dar nimeni nu vrea să facă nimic. Un mister

Energia din deșeuri are un potențial semnificativ, pentru că permite eliminarea lor într-un mod productiv. Despre acest subiect s-a discutat în emisiunea ”Ce se întâmplă” de la DC News, unde realizatorul Răzvan Dumitrescu l-a avut ca invitat pe fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Marius Popa.

”De ce întreagă Europă - implicit și noi- nu încearcă să producă gaz din ce are la îndemână și practic din ce produce poluare: de exemplu din deșeurile menajere și în general din orice tipuri de deșeuri? Există tehnologie românească care transformă prin gazeificare orice deșeu care conține carbon într-un gaz asemănător cu gazul metan ca formulă chimică, dar mult mai curat. Îmbogățit cu hidrogen, după aia se poate transforma de la energie electrică sau termică, poți să obții din el îngrășăminte, inclusiv uree, sau poți să obții hidrogen care reprezintă combustibilul viitorului. Deci noi am putea să producem din aceste deșeuri menajere, pe datele care există oficial, peste 1000 de megawați iar din biomasă am mai putea să producem în jur de 1000-1200 de megawați”, a declarat Octavian Marius Popa, fostul șef al Gărzii de Mediu, la DCNewsTV.

”De ce în loc să facem acest lucru continuăm să folosim depozitele ecologice - Ce dezastru ar veni peste București, câți oameni ar muri dacă, din cauza acestor temperaturi, cele trei depozite din jurul Bucureștiului s-ar auto-aprinde!- în loc să cheltuim banii în construirea acestor depozite, practic am avea energie sau îngrășăminte cu preț zero, adică te costă depozitarea deșeurilor, dar am produce energie și îngrășăminte”, a continuat Octavian Marius Popa.

Dar cei care iau deciziile au aflat despre aceasta variantă?

”Eu, de vreo doi ani, mă chinui și discut cu parlamentari, cu europarlamentari, cu foști și actuali miniștri despre aceste tehnologii. Nimeni nu mi-a zis că e o prostie, toată lumea recunoaște că această tehnologie există, a funcționat la Săcele lângă Brașov, și totuși nimeni nu vrea să facă nimic. E un mister! Cum un mister este și de ce Uniunea Europeană nu aplică la scară europeană această tehnologie”, a declarat a declarat Octavian Marius Popa, fost șef al Gărzii de Mediu.

Cine are patentul acestei tehnologii salvatoare?

”Patentul îl are domnul profesor Costi Frâncu pe o parte a acestor tehnologii, dar există și alte tehnologii complementare pe care le are Hornet. Cele două tehnologii românești pot acoperi toată gama de nevoi”, a declarat a declarat Octavian Marius Popa, fost șef al Gărzii de Mediu.

Faptul că românii dețin patentul are vreo legătură cu ignorarea acestei tehnologii?

”Nu cred. Am încercat să iau legătura și cu cei de afară, dându-mi seama că există un blocaj instituțional. Pentru că principalul dușman al acestor tehnologii sunt cele două ministere: Ministerul Mediului în primul rând, cel care ar trebui să fie principalul partizan al unor asemenea tehnologii - prima calitate a acestor tehnologii este că sunt 100% ecologice- oamenii de acolo nici nu îmi mai răspund la telefon... și cel de-al doilea adversar dar care și-a mai moderat poziția este Ministerul Energiei care a refuzat o perioadă de timp dar care până la urmă a acceptat ca în comisia de industrii să introducem aceste tehnologii care produc energie verde din resurse regenerabile, dar a fost un întreg război!”, a declarat Octavian Marius Popa, fost șef al Gărzii de Mediu.

Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News