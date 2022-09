Fiica lui Steve Jobs ia în derâdere noul iPhone14: Același ca cel de anul trecut

Comenzile au deja liste de așteptare foarte lungi și prețuri pe măsură, însă, pe lângă împătimiții iPhone exită și cei care au respins deja complet versiunea 14 a unuia dintre cele mai iubite telefoane din toate timpurile. Și numele ei de familie spune totul: Eve Jobs.

Eve Jobs a împărtășit un meme pe rețelele de socializare, luând în derâdere știrile date de Apple cu privire la lansarea noului model de Iphone, care a fost considerat a fi identic cu cel anterior, potrivit Il Giornale.

Fiica cofondatorului Apple Inc., Steve Jobs, a glumit despre lansarea iminentă a iPhone14 folosind un meme, care a aprins literalmente web-ul. ”Fac upgrade de la iPhone 13 la 14 după anunțul Apple”, a scris pe canalele sale de socializare Eve, împărtășind o imagine a unui bărbat cumpărând exact aceeași cămașă pe care deja o poartă.

Eve Jobs, the daughter of Steve Jobs and Laurene Powell Jobs, reacts to today’s iPhone announcement on her Instagram. pic.twitter.com/bfn2VtbpsA