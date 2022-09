Extrema dreaptă a câştigat alegerile din Italia. Rareş Bogdan, semnal de alarmă: Europa se îndreaptă spre o zonă periculoasă, similară anilor 1930

Europarlamentarul Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, trage un semnal de alarmă după ce partidele de extremă dreapta din Italia au câştigat alegerile parlamentare. Acesta spune că are loc o întoarcere într-o zonă similară anilor 1930 şi cere partidelor cu state vechi să acţioneze.

"Sunt mai multe consecinţe. Pe de o parte, vorbim de o încremenire a discursurilor partidelor mainstream, care, din păcate, nu au mai reuşit să se adapteze unor nevoi reale de a spune lucrurilor pe nume. În al doilea rând, vorbim de o coadă a Rusiei prezentă peste tot. Este cunoscut modul în care Salvini a acţionat în relaţia cu Federaţia Rusă. Cred că, înainte de orice, ar trebui să nu căutăm vinovaţi, ci să conştientizăm pericolul, să conştientizăm că Europa se îndreaptă spre o zonă extrem de periculoasă, similară anilor '30, şi să acţionăm.

Adică să ne adunăm noi, cei din partidele de dreapta conservatoare, dreaptă modernă, centru sau stânga, şi să ne adaptăm mesajul pentru cetăţeni care solicită ca politicienii să fie extrem de direcţi, să spună lucrurile reale, să abordeze problemele reale. Şi e important să realizăm că în momentul acesta Europa este sub un dublu asalt. Pe de o parte, un asalt extremist, populist, iar în cealaltă parte este o influenţă a unei puteri care pierde teren pe frontul real, dar care încearcă să încurce democraţiile avansate, aşa cum a făcut-o în cazul Brexitului, în cazul alegerilor din SUA din urmă cu 5 ani, aşa cum a încercat să o facă în alegerile din Franţa, şi iată că acum se vede clar o mică victorie pentru ei în Italia. Dacă pierd pe frontul din Herson sau Harkov, iată că pe piaţa influenţei, inteligence-ului rusesc şi a finanţelor ascunse ale Federaţiei Ruse au mai mult succes", a declarat Rareş Bogdan la Digi 24.

"Populismul, anticamera spre extremism"

"Eu am încercat să explic tinerilor liberali că retorica dezastrului duce la extreme. Practic, populismul este anticamera spre extremism. Mi s-a extras din discurs doar o bucăţică în care am explicat că anumite chestiuni care ţin de poziţionări izolate ale unor lideri care nici nu sunt lideri, ci foşti lideri, sau miniştri într-un anumit stat care se exprimă într-un anumit fel, crează pentru populişti motivaţia perfectă pentru a ataca bazele construcţiei europene. Chestiuni care ţin de temperaturi mai mari de 19 grade în case nu au fost niciodată recomandate de Comisia Europeană. Au existat chestiuni raţionale, s-a recomandat economia, pentru că e o perioadă dificilă. Poate că o altă propunere a fost glumă sau nu, dar a devenit o temă perfectă pentru ultraradicali, pentru populişti, pentru cei care urăsc UE. E vorba de "faceţi duş în doi". Niciodată nu a existat o rezoluţie pe tema asta. O propunere de regulament interior în cadrul UE cu referire la folosirea termenilor de Crăciun, mamă, tată, etc, a devenit din nou o temă perfectă pentru politicieni gen Salvini, Meloni, sau partidele extremiste din Suedia, Olanda, pentru a arăta spre ce se îndreaptă UE. Niciodată nu a existat o poziţie, o recomandare a UE pe această temă. A fost pur şi simplu o chestiune de regulament intern, o încercare de propunere în interiorul funcţionarilor din UE", a mai precizat prim-vicepreşedintele PNL.

Avertisment pentru România, după rezultatul alegerilor din Italia

"Atâta timp cât partidele clasice, tradiţionale, PSD, PNL, UDMR, USR, se feresc, fug, să vorbească de valori, de familie, creştinism, tradiţie, istorie, toate aceste valori care sunt înrădăcinate la nivelul poporului român, pot duce la o alunecare a oamenilor de bună credinţă spre partide extrem de goale în discurs, conţinut, dar care strigă tare, îşi aşează în spate drapelul naţional, fac două cruci şi participă la două procesiuni religioase, şi se revendică drept singurii apărători ai tradiţiei din această ţară", a mai punctat europarlamentarul.

