E confirmat: Joaquin Phoenix revine pe marile ecrane într-o continuare a peliculei ''Joker'', lansată în 2024

Joker: Folie a Deux, îl va avea în distribuţie pe Joaquin Phoenix, interpretând din nou personajul titular, care i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor graţie peliculei originale din 2019, povestea originii celui mai mare duşman al supereroului DC Batman, potrivit purtătorului de cuvânt al studioului.



Filmul din 2019, nominalizat la Oscar în categoria cel mai bun film şi care a câştigat trofee pentru cea mai bună coloană sonoră originală şi pentru cel mai bun actor în rol principal, a fost regizat şi produs de Todd Phillips, care a scris scenariul în colaborare cu Scott Silver.



Povestea trasează decăderea psihologică a protagonistului, clovnul şi actorul ratat Arthur Fleck, şi a împrejurărilor sociale care l-au transformat dintr-un singuratic demoralizat într-un ucigaş cu sânge rece, care inspiră un val de violenţe în metropola ficţională Gotham City.



Warner Bros nu a oferit detalii suplimentare despre acest sequel. Revista de specialitate Variety a relatat însă că noua producţie va fi un musical, în care Lady Gaga urmează să o interpreteze pe complicea lui Joker, Harley Quinn.



Interpretarea lui Phoenix, în vârstă de 47 de ani, cunoscut pentru personajele meditative şi cu probleme emoţionale cărora le dă viaţă, a fost apreciată de numeroşi critici ca fiind una dintre cele mai terifiante şi tulburătoare din filmul modern.



El este cel de-al doilea actor recompensat cu un premiul Oscar pentru rolul Joker, călcând pe urmele lui Heath Ledger, care a câştigat un Oscar postum pentru cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării sale din The Dark Knight (2008).

Apare un film biografic despre viaţa şi cariera lui Amy Winehouse

Un lungmetraj despre regretata cântăreaţă britanică Amy Winehouse este în lucru, în regia lui Sam Taylor-Johnson ("Fifty Shades of Grey"), a anunţat compania de producţie şi distribuţie Studiocanal, informează marţi Reuters.



Intitulat "Back to Black", filmul va fi centrat pe viaţa şi muzica artistei câştigătoare a şase premii Grammy, care a murit din cauza intoxicaţiei cu alcool în locuinţa sa din nordul Londrei la 23 iulie 2011.



Winehouse, care s-a luptat cu probleme cu băutura şi drogurile mare parte din cariera sa, avea 27 de ani la momentul decesului.

"Studiocanal se pregăteşte să realizeze 'Back to Black'. Proiectul avansează, cu Sam Taylor-Johnson antamat pentru a regiza lungmetrajul despre viaţa şi muzica lui Amy Winehouse", a indicat compania, adăugând că scenariul filmului a fost scris.



"'Back to Black' este realizat cu sprijinul total" al reprezentanţilor lui Amy Winehouse.



Sam Taylor-Johnson a regizat primul film "Fifty Shades of Grey" - adaptare după trilogia de succes "Fifty Shades" a autoarei E. L. James -, drama "A Million Little Pieces", precum şi mai multe episoade din serialele de televiziune "Gypsy" şi "Solos".



Moartea prematură a lui Winehouse, considerată una dintre cele mai talentate cântăreţe ale generaţiei sale, cu hituri precum "Rehab" şi "Back to Black", a zguduit lumea muzicii.



Viaţa artistei a inspirat mai multe documentare, cel mai recent fiind narat de mama sa. Acesta a fost difuzat la BBC în Marea Britanie în 2021 pentru a marca 10 ani de la decesul cântăreţei.



Un documentar din 2015 intitlat "AMY", despre Winehouse, i-a adus regizorului Asif Kapadia un Oscar, deşi la acea vreme tatăl cântăreţei, Mitch Winehouse a catalogat producţia drept înşelătoare şi a declarat că familia artistei s-a disociat de film.



Potrivit site-ului specializat Deadline, căutarea actriţei care o va portretiza pe Amy Winehouse în noul film va începe săptămânile următoare, scrie Agerpres.

