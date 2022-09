De ce e absolut interzis ca partidele să fie finanțate de particulari. Alistar: ”Este exclus. Ipocrizie”. Cui folosește campania împotriva finanțării de stat

Vorbind despre finanțarea partidelor politice, Victor Alistar, membru CSM, a dat un exemplu relevant, în interviul acordat DCNews: ”Eu vin și fac o finanțare, din industria de energie, la partidul politic și-l vreau în Autoritatea de Reglementare (ANRE) pe X. Este posibil! Care este mecanismul? Grupurile parlamentare propun și plenul Parlamentului dispune. Prin vot, prin negocieri, ș.a.m.d. Păi asta trebuie să fie absolut interzis ca partidul politic, care se manifestă democratic și constituțional, prin grup parlamentar constituit la nivelul uneia dintre cele două Camere sau în amândouă, să-și manifeste opțiunea de a numi administratori în puterea executivă, cum numește și Guvernul per ansamblu, chiar dacă sunt autorități autonome. Păi și el să primească bani de la persoane care au interese de reglementare în piață? Este exclus! El primește de la bugetul de stat. De ce? La bugetul de stat contribuim noi, contribuabilii, noi beneficiem de legiferare, inspecție, reglementare și alocare de resurse, ca interes general, nu ca interese particulare. Păi eu când fac finanțare particulară și apoi cer un beneficiu particular am privatizat noi statul? Da, l-am privatizat! Deci este contra logicii într-un sistem democratic să finanțez partidele din alte zone decât din zona pe care o deservesc”.

Finanțarea partidelor din cotizații, o ipocrizie

După ce jurnalistul Val Vâlcu a remarcat că partidele ce susțin varianta de a nu fi finanțate de stat, precum AUR sau USR, mai vin cu varianta finanțării din cotizații, Victor Alistar, de la Transparency Internațional, a afirmat tranșant: ”Este ipocrizie, din cotizații nu ai cum să te finanțezi din două motive. Cotizațiile la partidele politice se colectează într-o proporție de maximum 20%. Toate prevăd sancțiunea excluderii din partid. Nu-ți permiți excluderea din partid a membrilor de la organizațiile locale, pentru că ai nevoie de militanți care să te sprijine la alegeri, ai nevoie de forță de propagare. Acesta este un motiv, că nu se colectează. Al doilea motiv este că nu ajunge! Partidele politice ar trebui, într-o societate normală, să aibă laboratoare de politici publice, chiar dacă avem și la Guvern. Pentru asta, e nevoie de experți și de specialiști, care sunt angajați și mă duc cu contractul lor la Revisal, da? Îi angajez la organizațiile de partid, da? Nu folosesc experții proprii, de i-am numit funcționari în deconcentrate, pentru că nu mai am voie conform Codului Administrativ, statutului funcționarului public, care e cuprins în Cod. Atunci, am nevoie de finanțări de genul acesta, or acelea nu sunt asigurate din cotizații. Am nevoie de capital ca ele să funcționeze ca adevărate laboratoare de analiză a interesului public”.

Cui folosește?

Întrebat cui folosește opoziția partidelor așa-numite ”anti-sistem” față de finanțarea de stat, Victor Alistar a explicat: ”Din punctul meu de vedere, folosește companiilor care au capital și capacitate financiară să aibă experți. Deci folosește companiilor, celor puternice, folosește serviciilor, pentru că partidele slabe n-au capacitatea nici de influență, nici de analiză. Mai folosește partidelor anti-sistem, care, în loc să dezvolte cultura civică sau democratică, se bazează pe frustrarea unei largi pături de populație, legitimă în anumite situații, încercând să le atragă, dar fără să se uite că dau foc la casă în speranța că vor câștiga ce? O ruină?”.

”Dau foc la casă ca să omor gândacii” a remarcat Val Vâlcu.

Vezi mai mult în video de la 21:30:

