Dall-E 2, cel mai controversat algoritm de Inteligenţă Artificială, continuă munca lui Michelangelo

"Pe bună dreptate, se poate spune că acest algoritm de Inteligență Artificială nu duce lipsă de imaginație. Atunci, care mai este rolul artistului uman în fața unei inteligențe artificiale? Acum avem Dall-E 2 care începe să fie folosită tot mai des de marele public. Acesta nu numai că poate edita imagini destul de bine, dar are capacitatea de a extinde imaginile existente, generând ceea ce „crede” că ar trebui să se afle în mod logic dincolo de cadrul imaginii", scrie curiozitate.ro

Asta este exact ceea ce a făcut un utilizator Reddit cu faimoasa pictură în frescă a Capelei Sixtine a lui Michelangelo, „Crearea lui Adam”. Adus în atenția noastră într-o postare pe Twitter făcută de utilizatorul FLKDayton, Dall-E a făcut câteva predicții cu privire la modul în care imaginea ar trebui să fie finalizată. Este ciudat să ne gândim la ce se află dincolo de universul vizibil şi observabil, dar când o inteligență artificială poate pune totul în context într-un mod atât de ciudat de adecvat, şocul este şi mai mare. Clipul de mai jos spune totul:

This was made using the DALLE-2 neural network to extend Michaelangelo's creation of Adam. pic.twitter.com/sIfTEjXgwO