Cum deblochezi un iPhone cu Face ID, dacă porti mască. Metoda care funcționează

Cum să configurezi Face ID pe iPhone purtând o mască de protecţie

Accesează Settings > Face ID & Passcode. Poți alege Alternate Appearance sau Reset Face ID. Odată ce ai ales opţiunea, selectează Set Up Face ID sau Set Up Alternate Appearance, pliază masca pe jumătate şi ţine-o pe față.

Daca iPhone-ul îţi dă mesajul Face Obstructed, încearcă să muţi masca de pe centrul feţei până când telefonul îţi spune să mişti capul încet pentru a duce la bun sfârşit procedeul. Fă acelaşi lucru şi pentru cealaltă jumătate a feţei, urmând aceeaşi paşi.

O să primeşti mesajul Face ID is now set up. Acum fă un test, acoperindu-ţi fața cu masca şi vezi dacă telefonul tău se deblochează folosind Face ID.

