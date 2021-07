Ciuvică: Directorul Poștei Române s-a lăudat că a găsit-o roșie și a făcut-o GALBENĂ. Tache: M-a năucit/ Chirieac: Pe bune?

„Aseară a fost la televizor ceva foarte tare, cel care a fost șeful Poștei”, a început Mugur Ciuvică să relateze în cadrul emisiunii Miercurea Neagră.

„Domnul Horia Grigorescu. Un tânăr plăcut, să știți, cu un viitor bun”, a completat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Da, sunt convins, absolut excepțional”, a replicat Ciuvică. „Și el o să ajungă un președinte, dar mai micuț că nu poate să ajungă chiar ca Cioloș. Măi, nene, pe față! A luat cuvântul la congresele alea, ce au ei pe acolo de se zgârie, se bat, se ceartă. A luat cuvântul și a spus că Poșta Română am găsit-o roșie, am făcut-o galbenă, PNL-istă, liberală. Omul cinstit, pe față, a venit și a zis, măi nene, eu sunt cel care a fost la Poșta Română un an jumătate, am găsit-o roșie și am liberalizat-o, am băgat liberalii acolo grămadă și acum e o Poștă liberală. Pentru chestia asta, dacă ziceau ăia de pe vremea lui Dragnea așa, îl băgau la pușcărie. Îl băgau și pe Dragnea că a instigat.

Poșta, am înțeles că anul trecut în pandemie a mers mult mai prost decât înainte de pandemie, deci a avut pierderi mari de tot, mult mai prost a mers în 2020 față de 2019”, a declarat Mugur Ciuvică.

Reformă și pierderi la Poșta Română

„S-a și reformat”, a mai adăugat Chirieac.

„Păi, aia-i, s-o fi reformat și nu a avut timp să aducă colete, că eu am înțeles că în pandemie și în România, nu au ajuns la nivelul lui Bezos, dar ăla a ajuns cel mai bogat om din lume în pandemie că a cărat în draci colete, d-astea, scrisori, ce mai trimitea el acolo. Curierat, în draci și a ajuns cel mai bogat om din lume. În România, firmele private de curierat iarăși s-au îmbogățit în perioada asta, că stătea lumea acasă și comanda. Ei, uite că Poșta Română a mers mai rău decât înainte și omul s-a dus la televizor și a zis că important e că el a transformat-o din roșie în galbenă.

Acum lucrurile fiind pe față e de apreciat asta, sinceritatea oamenilor”, a conchis Mugur Ciuvică pe marginea subiectului.

Departamentul de achiziții al Poștei este... portocaliu

„Știți cine este șef la achiziții la Poștă? E important...”, a întrebat Simona Tache.

„Eu nu știu”, a spus Bogdan Chirieac.

„Pe mine m-a năucit această... e de un an de zile, dar eu am aflat de curând și de câte ori am ocazia și se discută despre Poștă, eu simt nevoia. Domnul Hoară, îl mai țineți minte pe domnul Hoară, PDL-istul?”, a spus Tache.

„E băsistul ăla, în care arunca lumea cu ouă în 2010”, a completat Ciuvică.

„Nu e ăla după care aruncau cu ouă? Pe bune?”, s-a arătat mirat Bogdan Chirieac.

„E director de achiziții, însemnând milioane la Poșta Română în afaceri, multe milioane”, a specificat Mugur Ciuvică.

„Stați puțin și noul președinte al Poștei, l-a schimbat?”, a pus problema Bogdan Chirieac.

„Nu am auzit de asta, deci probabil că nu”, a răspuns Ciuvică.

„Doamne, nu mă lăsa. Dar auzisem și noi cu o firmă de apartament, care a sifonat un milion și ceva, bani de la...”, a rememorat Chirieac.

„Ne luăm de la detalii de genul acesta, totuși avem ministrul justiției cu garsoniera, ministrul ANL al justiției, adică despre ce discutăm? Aveți pretenții de la departamentul de achiziții, care gestionează multe milioane. Ar trebui să rectificăm, că a găsit-o roșie pe Poștă, dar nu a făcut-o galbenă, ci portocalie, ea, de fapt, acum, este portocalie, PDL-iștii s-au așezat cumva sub fustele galbene ale domnului Orban”, a mai adăugat Tache.