Cioloş va RENUNȚA la şefia RENEW Europe pentru şefia USR-PLUS

"Am avut plăcerea să fiu gazda lui Dacian Cioloş, la cabinetul parlamentar, pentru o discuție constructivă, informală, cu membrii USR PLUS și cu aleșii locali din județul Iași. Copreședintele USR PLUS ne-a spus care sunt obiectivele sale și care este motivația pentru care s-a înscris în competiția pentru președinția USRPLUS. A vorbit despre valori, competențe și rolul președintelui, precizând că va renunța la funcțiile politice din PE dacă va câștiga alegerile interne; pentru a se concentra pe dezvoltarea partidului.

Dacian Cioloș a subliniat din nou importanța reformelor USR PLUS din programul de guvernare, manifestându-și optimismul privind implementarea lor conform angajamentelor.Colegul meu din BN și din Parlament, Andrei Lupu, l-a însoțit pe Dacian și a discutat cu membrii și cu aleșii locali despre importanța noului statut precum și despre situația actuală privind legile justiției. Mulțumesc membrilor care au fost astăzi la întâlnirea cu Dacian precum și parlamentarilor, președintelui filialei judetene USR Iași, primarilor și viceprimarilor, membrilor din birourile locale, consilierilor locali și celor județeni", a scris deputatul USR-PLUS Monica Berescu pe Facebook.

Cioloş anunţă o evaluare a miniştrilor USR-PLUS

Miniștrii USR PLUS vor fi evaluați după Congresul care va avea loc în 2 octombrie, a anunțat co-președintele Dacian Cioloș. Acesta spune că sunt reforme care nu au avansat așa cum și-ar fi dorit, potrivit Mediafax. Nu doar miniștrii PNL sunt evaluați de colegii lor, ci și cei de la USR PLUS. Co-președintele Dacian Cioloș a spus că evaluarea se va face după Congres.



„E devreme să facem genul ăsta de evaluare, pe ministere, noi avem discuții, dacă nu săptămânal, o dată la două săptămâni cel puțin. Am discuții cu miniștrii apropo de cum evoluează lucrurile. Cu siguranță, în toamnă o să ne facem evaluarea (…) miniștrilor noștri și a modului în care evoluează echipa pe care noi am trimis-o în Guvern. Va fi după Congres pentru că acum, evident, e și perioada de vară. În septembrie vom începe cu campaniile interne și apoi Congresul”, a spus Dacian Cioloș, la Digi 24.