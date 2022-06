Cioloș apasă accelerația: REPER e deja la Tribunal

Conducerea interimară va fi asigurată, până la primul congres, în copreședinție, de Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru. Cei cinci membri fondatori sunt europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș. Potrivit actului constitutiv al REPER, conducerea interimară a formațiunii politice va fi asigurată, până la primul congres, în copreședinție, de Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru.

"Ne dorim să devenim un reper pentru egalitatea de gen şi de șanse. Eu sper ca acest model de copreședinție femeie - bărbat, în care deciziile se iau prin consens şi cu mandate egale, să fie păstrat și după primul congres, în care se va alege conducerea REPER. Astăzi îl avem în Statut. Femeile sunt peste 50% din populația României şi ele sunt subreprezentate în politică și în administrația din România. Vom încerca să schimbăm această stare de fapt”, declară Ramona Strugariu, europarlamentar și copreședintă interimară REPER, scrie Mediafax.

"Astăzi, am făcut primul pas legal pentru înființarea REPER și sperăm ca în cât mai scurt timp să primim decizia oficială de înființare. Până la acel moment, ne vom organiza cu toți oamenii entuziaști care au venit în număr surprinzător de mare deja alături de noi, semn că cetățenii români din țară și din diaspora nu își simt reprezentate interesele în oferta politică actuală. Lucrăm la soluții pentru marile provocări și crize care afectează viața reală a cetățenilor și, mai important, vom încerca să convingem și să atragem în noul partid specialiști care pot veni cu contribuții la problemele din societate”, declară Dragoș Pîslaru, europarlamentar și copreședinte interimar REPER.

Cei cinci eurodeputați au renunțat, marți, la calitatea de membri ai partidului Uniunea Salvați România.

Ce a spus Cioloş la plecarea din USR

"Am decis să plec din USR. O spun cu părere de rău pentru că aveam mari speranțe legate de evoluția USR, mai ales după fuziune. Speram să ajungem să ne echilibrăm unii pe alții și să trecem de la un partid anti-sistem, oarecum radicalizat, la un partid al construcției pentru oameni, al empatiei și maturității politice. Nu a fost să fie așa și îmi asum și eu acest eșec al fuziunii. Dar cert este că eu nu am intrat în politică ca să mă ocup de scandaluri interne și nici să asist la bullying în partid. Nu am intrat pentru a mă ralia la interese tribale și a lovi în cei din jur care nu sunt din tribul potrivit.

Eu cred că energia oamenilor politici trebuie sa fie dedicată construcției. Nu poți construi temelia unui partid solid cu ranga și cu teama pierderii controlului. M-am săturat de scandaluri și de neîncredere. Vă spun cu părere de rău, că, la 3 ani de mandat ca europarlamentar, pe cât de departe a ajuns această delegație în Parlamentul European, pe atât de departe suntem acasă în România de principiile pe care le susținem la nivel european.Atunci când am plecat la drum împreună, am primit un mandat și o responsabilitate uriașă – oamenii și-au pus speranța în noi pentru a moderniza și reforma România", a transmis Dacian Cioloş. Citește mai departe>>

