Așa cum știm, un astfel de dispozitiv mobil are în primul și în primul rând scopul de a ne permite să dăm și să primim telefoane. Totuși, odată cu anii, a crescut numărul de lucruri de care sunt capabile telefoanelor mobile, mai ales de la începutul „erei smartphone”.

Printre aceste funcționalități se numără și capacitatea de a realiza fotografii și videoclipuri. Dacă în trecut multe celulare nu aveau măcar cameră pentru a face poze, în prezent telefoanele mobile au multipli senzori care oferă diferite perspective asupra lumii, de la camere de zoom până la camere ultrawide.

Mai jos am alcătuit o listă cu cele mai bune camere foto-video ale telefoanelor mobile disponibile pe piața din România. Ordinea este una aleatorie.

Samsung Galaxy S21 Ultra – 6.099 lei (preț redus la 5.099 lei)

Telefonul a apărut pe piață la începutul anului 2021 și are cinci senzori pe spate plus camera de selfie din partea frontală. Camera principală are 108 MP cu o apertură f/1.8 și este cuplată cu o cameră ultra-wide de 12 MP și două camere telefoto (pentru zoom optic, n.r.) de 10 MP. Din cele din urmă, una poate mări până la de 3 ori, în timp ce a doua poate mări de până la 10 ori. În plus, camera principală are un zoom digital de x100.

Apple iPhone 12 Pro – 5.799 lei (preț redus la ~4.799 lei)

Pentru cei care preferă iOS în loc de Android, iPhone 12 Pro a fost lansat în octombrie 2020 și are trei camere principale pe spate plus camera de selfie din față. Senzorul principal are 12 MP, cu o apertură f/1.6, fiind cuplat cu o cameră ultra-wide de 12 MP și un senzor telefoto tot de 12 MP care poate mări optic de 4 ori.

Google Pixel 5 – 3.749 lei (preț redus la ~3.199 lei)

În timp ce aceste două telefoane au senzori extrem de performanți, telefonul lui Google lansat în octombrie 2019 se bazează pe algoritmi și inteligență artificială pentru a îmbunătăți pozele. Cu două camere principale, un senzor de 12,2 MP cu apertură f/1.7 și o cameră ultra-wide de 16 MP.

Xiaomi Mi 11 Ultra - 6.999 lei

Lansat luna trecută, noul Xiaomi are cel mai „nebunesc” sistem de camere de pe vreun vârf de gamă. Chinezii de la Xiaomi au adăugat o cameră principală de 50 MP cu apertură f/2.0, un senzor periscop de 48 MP cu zoom optic de 5 ori și un zoom digital de până la x120, o cameră ultra-wide de 48 MP.