Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu

Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor și judecătorilor nu va depăși 70% din ultimul salariu, potrivit proiectului de lege adoptat vineri de Executiv, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui briefing de presă.

„Acest proiect de lege rezolvă două din cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență și de echitate a acestui domeniu, respectând independența Justiției”, a spus șeful Executivului.

El a apreciat că situația până în acest moment a dus la „acumulări negative”, dând exemplu faptul că pensionarea la o vârstă a unei maturități profesionale „nu mai poate continua”.

„Când ai 48 de ani, când ai maturitatea profesională, poți să asiguri pentru mulți ani înainte servicii publice pentru cetățenii țării noastre. Practic, acest proiect prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie în așa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii zece ani, așa cum este propus în acest pachet”, a arătat el.

Pachetul legislativ care privește Justiția abordează și valoarea pensiei în magistratură.

„Am avut o situație anormală, care nu se regăsește nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România, nici în alte țări europene, și anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată', a arătat șeful Executivului, care a afirmat că, în prezent, pensia unui procuror sau judecător poate ajunge până la 6.000 de euro.

„În formula propusă de lege pensia în magistratură nu va putea depăși valoarea de 70% din ultimul salariu”, a spus el, adăugând că aceasta este cea mai mare pensie dintre toate categoriile de muncă în domeniul public, dar aceasta este o formulă „mult mai echitabilă”.

