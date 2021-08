Amazon plătește 10 dolari pentru palmele clienților săi

Amazon oferă credit de 10 dolari persoanelor din Statele Unite ale Americii care își înrolează palmele în sistemul companiei de recunoaștere biometrică. Conform The Verge, cei care doresc banii trebuie să-și conecteze amprenta palmei cu contul Amazon, deși detaliile știute despre promoție sunt puține.

Amazon a lansat Amazon One în luna septembrie a anului trecut, prezentând sistemul drept o modalitate facilă de a plăti în magazinele firmei, dar și drept viitorul serviciilor de identificare în locurile publice. Utilizatorii trebuie doar să-și pună palma deasupra scannerelor companiei. Acestea recunosc unicitatea consumatorului cu ajutorul venelor și liniilor palmei lui.

Mii de clienți s-au înrolat deja în programul Amazon cu palmele lor

Amazon One este valabil în acest moment în 50 de locații din Statele Unite, incluzând magazinele Whole Food și Amazon Go. În aprilie, Amazon a anunțat că „mii” de clienți și-au înrolat palmele deja.

Compania prezintă Amazon One drept „o metodă rapidă, convenientă și fără contact pentru ca oamenii să plătească, să se identifice și să pătrundă în anumite locații”. Totuși, criticii spun că tehnologia aceasta nu este bună la nimic, iar aceleași beneficii sunt oferite și de cardurile de credit contactless.

Avantaje și dezavantaje. Criticii se tem de puterea prea mare pe care o să o capete compania

„Avantajul este că ai întotdeauna palma la tine, nu o poți pierde, dar dezavantajul este că nu o poți schimba niciodată”, a spus cercetătorul de securitate Rueben Binns de la Universitatea Oxford. „Nu poți să-ți schimbi vreodată palma așa cum îți schimbi parola sau alte metode de identificare”.

Mulți sunt îngrijorați că companiile precum Amazon colectează astfel de date sensibile. Firma a fost criticată în trecut pentru că a creat tehnologii destul de inconfortabile: a vândut sisteme de recunoaștere facială părtinitoare și a extins sistemul de camere de supraveghere conectate la poliție.