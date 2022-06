Gigantul american lucrează la dezvoltarea unei tehnologii care îi va permite asistentului digital Alexa să imite vocea oricărei persoane, pe baza unei înregistrării audio de cel puțin un minut. Rohit Prasad, prim vicepreședinte și cercetător-șef al Amazon, a justificat inovația prin faptul că în timpul pandemiei „foarte mulți dintre noi am pierdut pe cineva pe care îl iubeam”, relatează The Guardian.

"Poate bunica să-mi termine de citit Vrăjitorul din Oz?"

Compania nu a anunțat când va fi lansată noua tehnologie, dar a oferit o demonstrație cu vocea imitată a unei femei în vârstă care obișnuia să-i citească povești nepotului ei la ora de culcare, după ce copilul i-a spus asistentului virtual Alexa: „Poate bunica să-mi termine de citit ‘Vrăjitorul din Oz’?”. Prasad a explicat că redarea vocii se va face pe baza unei conversații, nu a unui șablon de discurs prestabilit. Alte companii din sectorul tehnologiei sunt, însă, rezervate în digitalizarea vocii: cu câteva ore înainte ca Amazon să-și anunțe planurile, Microsoft a publicat noile reguli etice ale inteligenței artificiale care impun limite stricte asupra sintetizării vocii unei persoane și folosirii acesteia. „Este simplu de imaginat cum ar putea fi utilizată greșit (…)”, a spus Natasha Crampton, responsabila-șefă a departamentului de Inteligență Artificială. Microsoft le va cere firmelor cu care colaborează să ceară permisiunea de a folosi voci artificiale. Luna trecută, compania fondată de Bill Gates a început să le marcheze vocile artificiale cu un semnal imperceptibil pentru auzul uman care i-ar permite să identifice utilizarea lor greșită, scrie curiozitate.ro

Impact emoţional puternic

Conceptul folosirii inteligenței artificiale pentru „a readuce la viață” persoanele decedate nu este unul nou. În 2020, Joshua Barbeau a programat o versiune a softului de tip chatbot GPT-3 să susțină conversații cu logodnica lui, decedată cu opt înainte. În 2018, programatoarea Eugenia Kuyda a creat un soft chatbot care citea cu vocea partenerului ei decedat, Roman Mazurenko, mesajele pe care acesta i le trimisese. „Nu mă așteptam să aibă un impact atât de puternic. Îmi venea foarte greu să-mi arăt emoțiile și să mă gândesc la durerea pierderii, așa că am încercat să o evit. Să vorbesc cu avatarul lui Roman a însemnat să înfrunt acești demoni”, a spus ea.

Actualizări în masă după "provocarea penny"

În urmă cu un an, Amazon a actualizat asistentul vocal Alexa, după ce i-a sugerat unei fetițe de 10 ani să bage o monedă în priză, scrie BBC. Sugestia a venit după ce fata i-a cerut Alexei o „provocare de făcut”. „Conectează un încărcător de telefon cam jumătate într-o priză de perete, apoi atinge cu un bănuț partea metalică”, a spus difuzorul inteligent. Amazon a transmis că a remediat eroarea de îndată ce compania a luat cunoștință de aceasta. Activitatea periculoasă, cunoscută sub numele de „provocarea penny”, a început să circule pe TikTok și pe alte rețele sociale în urmă cu aproximativ un an. Mama fetiței spune că a intervenit, strigând: „Nu, Alexa, nu!”. Amazon a declarat pentru BBC că a actualizat asistentul vocal Alexa pentru a preveni astfel de „recomandări”.

