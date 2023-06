Victor Ponta critică alianţa PSD-PNL: S-au unit nişte mari forţe şi nu au făcut nimic un an jumătate. Ciolacu are variantele Ponta 2012

"În situaţia în care domnul Ciolacu preia guvernarea, nu vor da socoteală pentru toate chestiile astea direct ei (n.r. PSD), ca să cadă şi să se asigure cineva că la alegeri nu fac mare brânză?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Ciolacu are variantele Ponta 2012, ca să zic aşa. Că şi atunci, când m-a pus Băsescu în funcţie înainte de alegeri, m-am gândit că mi-a întins o capcană, nu avea niciun interes să ies eu bine din situaţia aia. Aşa arată lucrurile şi acum, eu sunt convins că dl Iohannis nu îşi doreşte ca Marcel Ciolacu să guverneze bine. Asta e problema lui, până la urmă.

Dacă Ciolacu vine şi guvernează bine, PSD creşte în sondaje. În comparaţie cu ultimele trei guverne, oricum va guverna mai bine.

Dar ştiţi ce e ciudat? Coaliţia asta, de un an jumătate, are majoritate mai mare decât a avut USL-ul. Eu am auzit de la un PNL-ist, cred că Bolojan, că a fost de acord cu alianţa asta pentru că a crezut că se vor face reforme, administrative, fiscale, etc. Şi s-a ajuns după un an şi jumătate că tot s-a făcut a fost să nu se supere partidele unele pe altele. Zicea ce am realizat şi eu. S-au unit nişte mari forţe şi nu s-a făcut nimic un an şi jumătate. Şi acum vin alegerile şi e mult mai greu să faci ceva acum. Cu pacientul nervos, pe masă, ţipând, tu trebuie să îl operezi. Cum să o faci?", a declarat Victor Ponta la Ce Se întâmplă.

Cum încearcă Marcel Ciolacu să captureze votanți de dreapta. Bulai: N-are niciun sens să te zbengui atât. Mai mult, creezi probabil un anumit gen de impresie proastă pentru alții

„Mai vine Ciolacu?”

Aceasta a fost întrebarea pe care jurnalistul Val Vâlcu i-a adresat-o lui Alfred Bulai, sociolog, în contextul rotativei la Guvern, în sensul dacă mai vine pe funcția de premier. Sociologul i-a răspuns amuzat: „Poate la tine la emisiune”.

Ziaristul a zis că Marcel Ciolacu, liderul PSD, preferă presa haștag, sperând că va cuceri niște votanți care este greu de crezut că vor fi „cuceriți” de două-trei declarații ale președintelui PSD și vor vota exaltați cu social-democrații.

„Ai să râzi, dar mai nou Marcel Ciolacu este pe presa haștag, presa Rezist. Încearcă să captureze din bazinul de dreapta, bazinul USR-ului”, a zis Val Vâlcu.

„Am mai văzut politicieni din aceștia care încearcă să se dea altceva în condițiile în care nu sunt în profilul oamenilor pe care vor să-i „captureze”. N-are niciun sens să te zbengui atât. Mai mult, creezi probabil un anumit gen de impresie proastă pentru alții”, a spus și sociologul la emisiunea „Nod în papură” de la DC News și DC News TV.

