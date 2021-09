USR PLUS votează ORICE MOȚIUNE ajunge la vot! Decizie explozivă pe scena politică, anunțată de Moșteanu

Ionuț Moșteanu anunță că USR PLUS votează orice moțiune ajunsă la vot

”Florin Cîțu va pleca demis prin moțiune de cenzură” a anunțat Ionuț Moșteanu, USR PLUS, care a clarificat că partidul va vota prima moțiune ajunsă la vot.

USR PLUS va vota orice moțiune de cenzură va ajunge prima la vot, iar prima la vot ar urma să ajungă moțiunea de cenzură depusă astăzi de PSD, asta în condițiile în care, pentru a intra la vot moțiunea de cenzură a USR PLUS - AUR, se așteaptă motivarea CCR.

Ionuț Moșteanu a vorbit despre o nouă majoritate, cu un nou premier, declarând că Guvernul condus de Florin Cîțu mai are doar câteva zile.

”CCR a dat dreptate USR PLUS, a spus foarte clar să semnăturile sunt valabile, reprezintă voința parlamentarilor. Președintele Camerei Deputaților, care era președintele PNL, nu a trimis moțiunea către Guvern și a generat un conflict, însă moțiunea trebuie votată. În Biroul Permanent, de la 15:30, vom cere ca moțiunea USR PLUS să meargă de îndată la vot. PNL și PSD au călcat în picioare Constituția, într-un abuz fără precedent în Parlament.

Avem încă o moțiune, PSD a depus azi moțiune, și tocmai am terminat o ședință a Biroului Național, în care Biroul Național a mandatat reprezentanții USR PLUS în BPR să voteze pentru susținerea oricărei moțiuni ajunge la vot, pentru că fiecare zi cu Florin Cîțu e o zi pierdută pentru România.

Luăm act de faptul că PNL nu a luat în considerare solicitarea USR PLUS de a-l retrage pe Florin Cîțu și singurul lucru pe care-l avem la îndemână e moțiunea de cenzură, Florin Cîțu va pleca fiind demis prin moțiune de cenzură, zilele lui la Palatul Victoria sunt numărate. Vom vedea care moțiune ajunge prima la vot și parlamentarii USR PLUS vor vota prima moțiune care ajunge la vot” a spus Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al USR PLUS.

Punctul de vedere al USR PLUS este că moțiunea lor de cenzură este declarată validă de către judecătorii constituționali. Premierul Florin Cîțu însă, a declarat, în urmă cu puțin timp, că apreciază decizia CCR în sensul în care moțiunea USR PLUS trebuie să meargă la vot și respinsă. În caz contrar, el a anunțat că se ajunge iarăși la CCR.

”În politică, noi nu ne certăm cu oamenii, ci respectăm voința românilor, iar când un partener nu-și respectă cuvântul, distruge coaliția de guvernare, și acesta a fost Florin Cîțu, nu mai avem ce să mai discutăm” a spus Moșteanu, care a dat asigurări că USR PLUS este un partid consecvent în decizie, iar prima mutare a PNL ar trebui să fie propunerea unui nou premier, conform acestuia.

Și AUR votează prima moțiune care intră la vot

”AUR va vota pentru debarcarea guvernului Cîțu, indiferent care moțiune de cenzură va intra prima în dezbaterea Parlamentului. Facem asta, dincolo de orice orgoliu, pentru că românii nu mai suportă această guvernare care a instituit dictatura sanitară. PSD a făcut un joc de imagine penibil pe seama întregii societăți românești. A ținut în viață în mod artificial acest guvern și a împiedicat în mod neconstituțional moțiunea inițiată de AUR. Nu vom uita blatul făcut de PSD și Klaus Iohannis”, a declarat senatorul Claudiu Târziu, co-președinte AUR, anterior anunțului USR PLUS.