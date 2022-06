Un polițist aflat în concediu paternal a fost prins cu marijuana la Saga Festival. Reacția Poliției Capitalei: „Rezultatul DrugTest a fost negativ”

„Un agent al firmei de securitate a semnalat prezența a două persoane, într-una dintre cabinele toaletei, asupra cărora a afirmat că a observat o pungă, din material plastic, ce conținea o substanță de culoare albă, precum și o sticluță ce conținea urme de substanță lichidă, incoloră.”

„Agentul de pază a solicitat sprijinul jandarmilor, pentru efectuarea de verificări, la fața locului. Una dintre cele 2 persoane, are calitatea de polițist, acesta fiind pus la dispoziția unității, însă în prezent raportul de serviciu al polițistului este suspendat pentru efectuarea concediului de creștere a copilului. A fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ. Ulterior, cazul a fost preluat de polițiștii B.C.C.O. București, pentru efectuarea de cercetări, conform competenței. De asemenea, conducerea Poliției Capitalei a dispus verificări, cu privire la situația semnalată, prin structura de control intern. La finalizarea verificărilor interne, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Poliția Capitalei se delimitează de astfel de comportamente, care nu respectă etica și deontologia profesională”, se arată în comunicatul DIICOT.

”Urmare a interesului manifestat de către reprezentanții mass-media cu privire la evenimentele derulate în cadrul unui festival care a avut loc în municipiul București în perioada 03 – 05 iunie 2022, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală au fost înregistrate, până în prezent, un număr de 74 cauze penale, dintre care 70 la data de 09.06.2022, constituite ca urmare a înaintării proceselor – verbale de constatare întocmite de către organele cu atribuții de asigurare și menținere a ordinii publice cu ocazia activităților desfășurate de acestea în contextul festivalului menționat mai sus.

Actele de constatare au vizat comiterea infracțiunii de deținerea de droguri de risc și de mare risc pentru consum propriu.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, structură specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, efectuează urmărirea penală în aceste cauze, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2016, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc/trafic de droguri de mare risc și deținerea de droguri de risc/de mare risc pentru consum propriu.

Precizăm că, în vederea justei soluționări a cauzelor, substanțele identificate și ridicate cu ocazia constatării infracțiunilor, urmează a fi trimise laboratoarelor de analiză și profil al drogurilor.

Aspectele de interes public urmează a fi comunicate după realizarea activităților și dacă divulgarea acestora nu afectează mersul anchetelor penale.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis DIICOT.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism precizează că șeful de la combaterea traficului de droguri a cerut pensionarea înainte de Saga Festival.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, un decret privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a procurorului Bogdan - Felician Voicu, şeful Secţiei de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT.

Mai multe publicaţii au susţinut că Bogdan - Felician Voicu a fost revocat din funcţie de şeful statului ca urmare a faptului că doi tineri au murit după ce au consumat droguri la Saga Festival din Bucureşti, însă DIICOT a transmis luni un comunicat de presă în care precizează că procurorul solicitase şi obţinuse, încă din luna mai, aprobare pentru pensionare din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

Astfel, conform DIICOT, Bogdan - Felician Voicu, procurorul şef al Secţiei de combatere a traficului de droguri, a formulat pe 17 mai o cerere de eliberare din funcţie, prin pensionare, în baza dispoziţiilor art.82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Ulterior, la data de 24 mai, Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10 iunie 2022, a lui Bogdan - Felician Voicu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, delegat în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a traficului de droguri din cadrul acestei structuri specializate.

Luni, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea procurorului din funcţie, începând cu data de 10 iunie 2022, aşa cum solicitase magistratul.

Doi tineri au murit şi mai mulţi au fost transportaţi la spital în urma consumului de droguri la festivalul Saga, care s-a desfăşurat în weekend la Arena Naţională din Capitală, scrie Agerpres.

Conform unor surse, o persoană ar fi murit după participarea la Saga Festival în Bucureşti.

Circa 35.000 de persoane au participat pe Arena Națională în prima noapte la Saga Festival, potrivit unor estimări. Surse din poliție au declarat pentru G4Media.ro că 5 persoane au intrat în stop cardiorespirator, fiind toate pozitive la testul anti-drog. O persoan a decedat.

Au fost înregistrate mai multe sesizări privind furturi de telefoane si primite zeci de apeluri 112 privind volumul muzicii. Prima seara de concerte s-a încheiat la 5 dimineața.

"Pentru festivalul SAGA, siguranta participantilor este cea mai importanta. De aceea, de fiecare data luam toate masurile necesare pentru a preveni incidente de orice fel. La intrarea in perimetrul evenimentului, echipele de securitate controleaza in detaliu fiecare persoana care acceseaza zona. Ca o confirmare a pozitiei pe care o luam, reprezentand totodata o constanta pentru noi, este si parteneriatul de anul acesta cu Agentia Nationala Antidrog, care este prezenta la eveniment cu puncte de informare, intr-o campanie de prevenire a consumului de substante interzise.

SAGA Festival este complet impotriva consumului de substante interzise si are zero toleranta pentru posesia lor si un comportament de acest gen. De aceea se incearca de fiecare data, prin toate modalitatile, educarea publicului in acest sens. In ceea ce priveste evenimentele regretabile de vineri seara, mentionam faptul ca echipajele SMURD si Ambulanta au actionat rapid pentru a le oferi primul ajutor persoanelor in nevoie, la fata locului si transport de urgenta la spital.

SAGA Festival este despre muzica, despre intalnirea cu prietenii, despre siguranta participantilor si informarea acestora, de aceea face inca o data apel catre festivalieri sa se bucure de experienta unui astfel de eveniment fara stimulente care le pot pune viata in pericol si fara orice altfel de excese care pot dauna sanatatii si integritatii fizice si morale", au transmis organizatorii pentru DC NEWS.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News