Top cele mai bune 10 filme din 2022

Criticii de film Owen Gleiberman și Peter Debruge și-au alcătuit, separat, totul celor mai bune 10 filme din 2022.Variety a publicat topul celor mai bune filme din 2022, conform opiniilor lui Owen Gleiberman și Peter Debruge, doi prestigioși critici de film.Ierarhiile alcătuite de aceștia sunt diferite, însă cei doi s-au pus de acord în privința câștigătorului, scrie Ziarul de Iași.

Este vorba despre filmul Tár, care spune povestea Lydiei Tár, una dintre cele mai importante compozitoare-dirijoare din istorie și prima femeie care a condus o orchestră germană importantă. Cate Blanchett face un rol extraordinar, iar într-un articol din Vogue se precizează că actrița a luat lecții de pian, de germană și a exersat la nesfârșit mișcările unui dirijor de orchestră. "Puteți să îi dați Oscarul de pe acum", se arată în articolul menționat, potrivit ziare.com.

Topul alcătuit de Owen Gleiberman: 1. Tár, 2. The Fabelmans, 3. The Batman, 4. Bros, 5. Navalny, 6. Holy Spider, 7. I Wanna Dance With Somebody, 8. Vengeance, 9. Turn Every Page — The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb, 10. 13:The Musical

Topul alcătuit de Peter Debruge: 1. Tár, 2. Saint Omer, 3. Good Luck to You, Leo Grande, 4. Playground, 5. The Batman, 6. Corsage, 7. Happening, 8. After Yang, 9. The Whale, 10. You Won't be Alone.

Ce au căutat românii pe Google în 2022. Războiul din Ucraina, numărul 1 în top. Vezi care sunt cele mai căutate filme, rețete sau destinații de vacanță

Google a făcut public topul căutărilor românilor din 2022. Astfel, războiul din Ucraina a fost subiectul numărul 1 în căutările românilor pe Google, iar Ucraina, Rusia şi liderii celor două ţări s-au aflat printre cei mai căutaţi termeni, în timp ce recensământul a reprezentat cel mai popular eveniment pe lista de interes a utilizatorilor din România, reiese din statistica publicată, miercuri, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, filmul românesc "Teambuilding" nu este doar primul în topul filmelor cu cele mai mari încasări în România în 2022, ci şi în cel al căutărilor.



În top 3 al celor mai populare filme în căutările Google se găseşte încă un film românesc, "Capra cu trei iezi", fiind pentru prima oară când două filme româneşti se clasează în acest clasament.



"Ce este roxadustat ?", s-au întrebat românii pe Google, după aflarea ştirii despre acuzaţia de dopaj a Simonei Halep, dar şi ce sunt NATO, Schengen sau ROBOR. Totodată, NFT sau Metavers s-au mai aflat pe lista de întrebări.

În ceea ce priveşte reţetele culinare, cea mai populară în căutările românilor, în 2022, a fost negresa. Pe lista căutărilor, după reţete, regăsim preparate din topurile anilor anteriori, ca macarons, dar şi unele destul de inedite - aluat tempura sau de balmoş (mâncare ciobănească cu brânză şi mămăligă).



Anul acesta, românii au căutat pe motorul de căutare Google idei de cină, dar şi costume de Halloween sau de nume pentru Instagram. În plus, vacanţele în Grecia şi Bulgaria - în varianta "All inclusive" - au fost cele mai populare în căutările de profil pe Google, în timp ce Tenerife, Croaţia, Egipt şi Albania au fost destinaţiile populare în căutările în funcţie de vacanţe. În acelaşi sens, pe listă se află şi locuri exotice, precum insulele Seychelles. Vezi mai mult AICI.

