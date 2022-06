Tensiuni între PNL și PSD, recunoscute de Ciucă. Chirieac: "Disensiunile vor continua, se vor adânci" - Cine este adevăratul vinovat

Premierul Nicolae Ciucă ar fi recunoscut, pentru prima dată, că sunt tensiuni mari între PNL și PSD pe mai multe subiecte, amintind disputele pe cota de impozitare, iar declaratiile vin dupa atacurile in rafala ale PSD la adresa ministrului energiei. Iată ce spune analistul politic Bogdan Chirieac.

Adevăratul vinovat pentru aceste neînțelegeri

"Atunci când sunt grave probleme economice, aşa cum este cazul acum, partidele au tendinţa să dea vina unul pe celălalt. Fiind principalele două partide ale României la guvernare, sigur că sunt două pietre mari care se ciocnesc una de cealaltă. Adevăratul vinovat pentru aceste neînțelegeri este criza economică căreia nu ştiu să îi facă faţă. Nu am niciun fel de îndoială, acest Guvern nu este capabil să facă faţă acestei crize economice. Dacă ne încântă cu ceva, nici alte guverne europene din democraţii consolidate nu sunt capabile de aşa ceva. În plus, pe măsură ce trece timpul, puterea lui Klaus Iohannis invariabil începe să scadă", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

"Disensiunile vor continua, se vor adânci"

Întrebat ce urmează pentru coaliţia de guvernare, dacă este posibilă o eventuală ruptură, analistul politic a spus: "Nu cred că va avea loc o ruptură, nu la acest moment. Poate anul viitor, mai aproape de 2024 care este un an cu mai multe rânduri de alegeri. Dar, în acest moment, nu. Disensiunile vor continua, se vor adânci. În ambele partide sunt personalităţi puternice, ambele partide cară în spate "cadavre" de oameni politici. Acesta este adevărul şi "cadavrele" respective sunt postate în "vitrina Guvernului", adică oameni care nu reuşesc sub nicio formă să facă faţă provocărilor pe care le are de trecut România în acest moment.

Premierul Ciucă este foarte bine intenţionat. Din nefericire, nu i-a explicat nimeni că nu face altceva decât să arunce 2 miliarde de lei pe fereastră. Ieftinirea cu 50 de bani a litrului de carburant nu va încânta pe nimeni. Nu va avea niciun impact. Va nemulţumi pe toată lumea această chestiune. În partea cealaltă, domnul Marcel Ciolacu trebuie să își mai facă curăţenie şi printre miniştrii pe care îi are partidul său, dar şi în interiorul partidului. Este foarte mult de lucru pentru momentul acesta şi crizele nu aşteaptă".

"Puterea preşedintelui Iohannis se diminuează"

"Repet, puterea preşedintelui Iohannis se diminuează pe măsură ce se îndreaptă spre sfârşitul mandatului. Puterea lui se va diminua în condiţiile în care şi credibilitatea sa este în scădere mare, conform sondajelor. Şi nici nu are cum să crească, când vine cu acea exprimare nefericită cu 50 de bani...", a mai spus Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.