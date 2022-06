Plafonarea prețului la benzină, subiect de dispută în coaliție. Vasile Dîncu: Avem nişte creşteri haotice care nu se recunosc în costuri

Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale, a vorbit aseară în studioul Digi 24, la emisiunea Jurnalul de seară, moderată de Cosmin Prelipceanu, și despre plafonarea prețului la combustibil, noua dispută din coaliție.

"În coaliţie, noul subiect de dispută este "plafonaţi", spune PSD-ul, "preţul benzinei", "nu plafonăm", spune Partidul Naţional Liberal. Cum e, pentru că pare că fricţiunea de data asta a ajuns la o tensiune mare?", a întrebat Cosmin Prelipceanu.

"O dispută care este constructivă"

"Eu, să spun foarte cinstit, nu am participat la ultimele şedinţe de coaliţie, pentru că am fost de fiecare dată plecat la Bruxelles, la NATO, sau într-o misiune externă şi nu am ajuns la ultimele discuţii. Ştiu, însă, pentru că discut continuu cu colegii mei din guvern sau cu colegii din partid. Este, cred eu, în acest moment, o dispută care este constructivă, pentru că până la urmă va duce şi la o dezbatere internă, pentru că nu poţi să spui numai că avem, suntem la fel în toate proiectele. E adevărat că funcţionează un guvern, suntem ocupaţi de a rezolva crize, de a rezolva lucruri, şi suntem împreună, lucrăm încontinuu împreună. Evident că partidele, în spatele nostru, staff-ul partidelor se ocupă şi de identitatea partidului, se ocupă şi de proiectele pe care partidul le are, proiecţia viitoare pe care partidul o are, publicurile pe care le are nemulţumite, toate partidele şi Partidul Naţional Liberal, şi Partidul Social Democrat fac campanii de sondaje regulate, în care văd care este proiecţia acţiunilor la public, cererile publicului, şi fiecare încearcă să răspundă acestor cereri.

Probabil că s-ar putea ca să fie mai tăcute aceste lucruri şi să se discute, dar eu nu sunt adeptul neapărat a să ascunzi lucrurile, pentru că dacă participă şi opinia publică la această dezbatere, vezi cum se adună ca şi pilitura de fier la magnet, vezi cum se adună în jurul unei idei sau altele şi cred că asta este tendinţa. Pe de altă parte, îl văd pe domnul preşedinte al Senatului, Florin Cîţu, care vrea continuu să întărească, cum să spun, aşa, un fel de discurs liberal, nu toate lucrurile astea le-a făcut când a fost premier, dar vrea să întărească acest discurs oarecum făcând o polemică internă, cu cei din Partidul Naţional Liberal care participă la această coaliţie. Noi, în această coaliţie, atât liberalii cât şi noi, sigur că suntem, fiecare avem ideologiile noastre, avem proiectele noastre, dar dincolo de asta, răspundem unor cerinţe care se discută în alianţă şi s-au discutat destul de frecvent, foarte multe proiecte comune pe care le-am făcut, toate au fost aprobate de alianţă.", a răspuns Vasile Dîncu.

"Ministrul energiei ar trebui să fie mult mai aplecat asupra acestei probleme"

"E treaba ministrului finanţelor sau este treaba ministrului energiei, dacă să fie sau nu plafonat preţul energiei? Cum credeţi? Energiei, în sensul de combustibili.", a intervenit Cosmin Prelipceanu.

"Eu cred că ministrul de finanţe contabilizează doar ceea ce producem noi, ceilalţi, este cel care adună rezultatul faptelor noastre. Cred că ministrul energiei, cu toată simpatia pe care eu o am pentru el, ar trebui să fie mult mai aplecat asupra acestei probleme, pentru că din perspectiva Ministerului Finanţelor am avut dintotdeauna deschidere la programele sociale, la programele de compensare, dar la un moment dat, în zona energiei, trebuie să găseşti şi o chestiune de termen lung şi de termen mediu, să vedem ce vom face în viitor. Sigur că astăzi noi compensăm, dar ministrul, ne aşteptăm din partea ministrului energiei să vină cu soluţii pe care după aceea ministrul de finanţe încearcă să le pună în cifre, încearcă să vadă de unde poate să ia banii, dar trebuie să luăm nişte decizii, ori aceste decizii tehnice trebuie să le ia ministrul energiei.", a explicat Dîncu.

Dîncu: Avem nişte creşteri haotice care nu se recunosc în costuri

"Opţiunea dumneavoastră care e, să fie plafonat preţul energiei sau nu? Preţul energiei, tot spun, preţul combustibilului.", a spus Cosmin Prelipceanu.

"Preţul combustibilului... Eu nu sunt specialist în această chestiune, dar am văzut că şi alte ţări, cum este Franţa, au făcut acest lucru, şi dacă au plafonat ei sigur că nu se poate plafona ilo tempore, se plafonează dacă se plafonează pentru o perioadă de timp, şi Uniunea Europeană acceptă perioade de excepţie în care piaţa este bulversată, piaţa nu mai funcţionează şi atunci sunt perioade de genul acesta, în care iei o perioadă de pauză, plafonezi preţurile, iei o perioadă de pauză în care găseşti alte soluţii, vezi cum se poate ca piaţa să se regleze, pentru că sentimentul tuturor este că avem o mişcare haotică în momentul acesta, nişte creşteri haotice care nu se recunosc în costuri, în alte elemente care ţin până la urmă de preţul, chiar de piaţă, de preţul concurenţial. Se pare că nu există concurenţă pentru ca să poată scadă, să scadă preţul la combustibil. În timp ce scade barilul, creşte preţul la noi, ori asta mi se pare că este chiar o aberaţie, într-o, din perspectiva unui program guvernamental.", a răspuns Dîncu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News