Starurile din „Miami Bici”, Codin Maticiuc și Matei Dima, urează „La mulți ani” Statelor Unite

„Piciu și Bilă urează un sincer «la multi ani» țării lor adoptive! Miami Bici 4 USA today, happy 4th of July!”, a transmis Codin Maticiuc, pe Facebook, cu ocazia Zilei Independenței.

Filmul „Miami Bici" a scris istorie în cinematografia românească. Peste jumătate de milion de români au mers la cinematograf să vadă aventurile pline de peripeții ale lui Piciu (Codin Maticiuc) și Bilă (Matei Dima), la o lună de lansarea din februarie 2020.

Pe primul loc în box office-ul românesc

„Miami Bici" este cel mai bine vândut film lansat în România în 2020, înregistrând un număr de 519.297 de spectatori. Comedia a surclasat filme precum „Sonic the Hedgehog", „Birds of Prey" și „Bad Boys for Life". „Miami Bici" a devenit astfel, prin numărul impresionant de spectatori prezenți în sălile de cinema, filmul preferat al românilor de la începutul anului trecut, se arată într-un comunicat de presă primit de DC NEWS.

Codin Maticiuc și Matei Dima, reacție

Codin Maticiuc și Matei Dima, producătorii și personajele principale „Miami Bici", le sunt profund recunoscători tuturor oamenilor care au dat o șansă comediei autentice românești și umorului de calitate:

„Este un moment extraordinar nu doar pentru noi, cât și pentru cinematografia românească. Peste jumătate de milion de spectatori ne-au demonstrat că filmul românesc de comedie este iubit și susținut, iar succesul de care se bucură până acum „Miami Bici" ne dă încredere că acesta este doar începutul unor proiecte istorice", a declarat Matei Dima, în martie 2020.

„Miami Bici demonstrează încă o dată că umorul de calitate este apreciat în rândul românilor. Ne bucură enorm faptul că mai mult de jumătate de milion de spectatori au oferit o șansă, sau chiar mai multe, muncii noastre, ceea ce ne motivează să facem o treabă din ce în ce mai bună. Sunt fericit și vă mulțumesc din suflet!", a adăugat și Codin Maticiuc.

Cea mai populară comedie românească din ultimii 26 de ani

Încă din primul weekend de la lansarea în cinematografe, filmul „Miami Bici" stabilea un număr record de spectatori, devenind cea mai populară comedie românească din ultimii 26 de ani. Lansat pe 21 februarie 2020, lungmetrajul a înregistrat audienţe record în România și a fost vizionat de peste 153.000 de spectatori.

Campania online „În Miami USA, cu Codin și Bromania!" a continuat până pe 30 aprilie 2020, iar doi spectatori norocoși au avut șansa de a petrece 10 zile în Statele Unite, alături de protagoniștii filmului.