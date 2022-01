Smaranda Știrbu, iubita lui Selly din filmul Tabăra, si-a donat banii primiți pentru rolul sau unei cauze nobile

La doar 20 de ani, Smaranda Stirbu este studentă în anul II la Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Are o relație cu Selly de mai bine de trei ani, iar lumea o cunoaște acum datorită rolului ei din filmul pentru copii și adolescenți: TABĂRA.

Pentru că se pregătește să devină medic, Smaranda a ales să își doneze remunerația sa pentru rolul din filmul TBARA Fundației filantropice Metropolis, patronată de Codin Maticiuc, fundație care se ocupă de ceva vreme de renovarea spitalelor publice din bani privați.

Smaranda Știrbu: A fost o experiență uimitoare

„Sunt mândră că reușesc să susțin așa cum pot cauza lui Codin și îi încurajez pe toți cei care vor și pot să doneze la *8845. Eu nu sunt actriță, nici influencer, ci mă pregătesc să devin medic și pot să vă spun că sistemul medical din România are nevoie de o reformă, are nevoie de aparatură performantă și are nevoie să le ofere pacienților tratamente la standarde europene.

Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a juca într-un film, pentru prima dată în viața mea. A fost o experiență uimitoare, echipa a muncit foarte mult să realizeze acest film, o producție care a intrat pe primul loc în Box Office-ul românesc, iar eu mă bucur că pot dona banii câștigați de mine din acest proiect, cauzei lui Codin Maticiuc de a renova Spitalul Fundeni, din bani privați.“, spune Smaranda.

Filmul TABĂRA a devenit un succes la box office, cu încasări de 1.823.551 Ron. Conform datelor, pelicula românească a avut, după primul weekend de la lansare, 65.000 spectatori în cinematograf, ajungând pe primul loc în Box Office-ul românesc, weekendul trecut.

TABĂRA îi are în distribuție, printre alții, pe Bromania (Matei Dima), Dorian Popa, Frații Munteanu, Angel Popescu, Gami, Dia și Mădălin, Selly și iubita lui, Smaranda Stirbu.

De la chelner, la spălător auto, la lucrător la supermarket. Selly: Vrem să vedem cum se pot integra influencerii pe piața muncii din România

Într-un interviu pentru DC News, Selly ne-a spus că pregătește o surpriză pentru urmăritorii săi: niște serii de conținut, una dintre ele se numește La muncă- este un minireality show unde încearcă să se angajeze în tot felul de joburi, de la chelner, la spălător auto, la lucrător la supermarket, încercând astfel să vadă cum ei, influencerii, s-ar putea integra pe piața muncii din România.

De asemenea, ne-a vorbit și despre filmul TABĂRA, filmul care a avut premiera în cinematografe pe 31 decembrie 2021. Producția românească, ce îl are pe Selly în rol principal, a depășit Matrix Resurrections, care a avut un total de 60.000 de spectatori din ziua lansării sale (24 decembrie) și Spiderman No Way Home în weekendul 31 decembrie – 2 ianuarie.

„2021 a fost un an foarte aglomerat, un an care mi-a lăsat un gust fericit. M-am mutat într-un apartament nou, am adoptat un animal de companie, am făcut al doilea film în care joc și îl co-produc: TABĂRA. Însă, mai presus de toate, 2021 a fost un an în care am învățat foarte multe lucruri”, a spus Selly pentru DC News (citește continuarea AICI).

