Silviu Mănăstire, mesaj tranșant în contextul Schengen

„Cât de neloial, sa nu zic ticălos, sa fii ca om politic fata de Romania încât sa repeți propaganda Austriei? Sau poate a Rusiei, ca nu e foarte clar ce ii mâna in lupta pe guvernanții austrieci. Povestea cu migranții care vin din Romania este o inventie sordida, si amuzanta oarecum. Puteau fi mai creativi. Dar nu cred ca ii duce capul. Dar tu, politician roman, chipurile, care umblii cu tricolorul in spate, sa susții ca Ministerul de Interne, Guvernul, instituțiile sunt vinovate ca doi aventurieri politici, ministrul de Interne și cancelarul Austriei isi bat pur și simplu joc de o țara întreaga? Asta e mai mult decit populism pe care îl vânturi la televizor sa ciupești voturi de la nemulțumiți. E un fel de trădare de țara suspect de perversa. Sa se duca pe apa sâmbetei Țara, Guvernul, sa facem scandal și haos pentru a livra un rezultat Rusiei de fapt. Sa fie instabilitate. Sa ajungem la putere folosind minciuni, manipuland sentimentul justificat de revolta al romanilor in fata nedreptățiții care ni se face.

O singura întrebare mi se pare relevantă: cui folosește? Cine are de câștigat de pe urma punerii in genunchi a României? George Simion sau Catalin Drula ne-ar fi băgat in Schengen? E o gluma la fel de sinistra ca prestația celor doi “tovarăși ideologici”, mai nou.

Băieții care conduc USR si AUR nu pot salva Romania, nu pot unii romanii in jurul unui proiect national pentru ca sunt caractere umane mici, speculanți de emoții tari, profesori ai gargarei și incompetenți glorioși”, a scris Silviu Mănăstire pe Facebook.

