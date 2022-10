Roxana Wring, ex-președinte USR: Ciprian Ciucu face lucruri, Clotilde Armand vorbește vorbe. Iar asta începe să fie tot mai clar pentru mulți bucureșteni

„Ciprian Ciucu face lucruri, Clotilde Armand vorbește vorbe. Iar asta începe să fie tot mai clar pentru mulți bucureșteni. Ceea ce unii primari nu vor să înțeleagă este că oamenii nu își judecă aleșii după intenții, ci după rezultate. Încă doi ani și explicațiile că ”ceilalți sunt hoți” sau că ”m-a blocat consiliul” nu vor mai avea nicio relevanță. În politică și în administrație faci sau pleci”, a scris Roxana Wring.

Roxana Wring este fost vicepreședinte al partidului creat de Nicușor Dan, Uniunea Salvați Bucureștiul. În 2016, Roxana Wring a fost candidata partidului lui Nicușor Dan pentru Primăria Sectorului 3 și a ocupat locul 3 (după Nicușor Dan și Clotilde Armand) pe lista Uniunii Salvați Bucureștiul pentru Consiliul General București.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și Clotilde Armand (USR), primarul Sectorului 1, s-au criticat dur, în mod public, joi. Scandalul a pornit de la propunerea edilului de la Sectorul 1 de a acorda tichete anticriză de 1.000 de lei tuturor locuitorilor din sector.

Iată mesajul lui Ciprian Ciucu:

„Stimați membri simpatizanți ai USR și dragi bucureșteni

Mă adresez direct dumneavoastră în legătură cu situația de la Sectorul 1, în urma atacului furibund al doamnei Primar Clotilde Armand la adresa mea, în calitate de președinte al PNL București. Vă rog să mă credeți că am făcut timp de câteva luni tot ce a fost omenește posibil, începând de vara trecută, după ce am fost ales președinte PNL București, să-i asigur sprijinul PNL Sector 1 pentru a-și putea îndeplini mandatul. Efortul meu m-a dus atunci chiar aproape de un conflict cu proprii mei colegi. Eu am insistat că trebuie să menținem majoritatea, ei îmi spuneau că dna. Armand este o persoană profund conflictuală și că este imposibil. Conduce primăria dictatorial, netransparent, irațional. Implicat fiind în acele lungi discuții, vă spun pe cuvânt de onoare, că orice se decidea nu era respectat de către doamna Armand. Nimic. Mi-am dat și eu seama că efortul nostru este inutil, este o cauză pierdută și m-am detașat, tocmai pentru ca să nu escaladăm conflictul de la nivelul Sectorului 1 și la Sectorul 2 și la Sectorul 6 și la Consiliul General, acolo unde suntem datori să le asigurăm primarilor noștri majorități și stabilitate.

L-am rugat pe dl. Vlad Voiculescu, președintele USR Bucureşti să nu exportăm isteria și conflictul în alte primării. Îi mulțumesc pentru că a înțeles. Am continuat să am o relație excelentă, fiind în contact permanent cu Primarul Sectorului 2 (USR), cu viceprimarii și consilierii USR din Sectorul 6 și cu consilierii generali ai USR. O relația bazată pe respect, deferență și focalizată pe scopul comun de a guverna cât mai bine administrațiile în care avem majoritatea. Și acum, după acest atac furibund la adresa mea, în calitate de președinte al PNL București, doresc același lucru: să continuăm și să nu lăsăm nebunia de la Sectorul 1 să ne contamineze pe toți.

Unde a greșit și greșește doamna Armand

Un primar este dator față de proprii cetățeni să își facă majorități care să-i susțină proiectele. Un primar este dator să susțină și proiectele propriei sale majorități. Au existat negocieri politice, absolut normale, cum exista peste tot în țară și la Sectorul 1.

USR avea 1 viceprimar, PNL avea un alt viceprimar. Viceprimarul PNL trebuia să primească anumite atribuții și instituții în coordonare. Tot ce s-a negociat nu a fost respectat. Instituția coaliției, colaborării și negocierii a fost înlocuită cu conflictul total pe toate planurile. Nu poți face o majoritate cu oameni pe care îi jignești permanent, în timp ce le faci aiurea plângeri penale. La Sectorul 6 noi avem 2 viceprimari USR. DOI, nu unul! Am negociat ca 5 dintre cele 9 instituții să fie direct în subordonarea acestor doi viceprimari. CINCI! Peste aceasta, au cerut și alte atribuții, pe care le-au primit. Luăm toate deciziile împreună și nu pun nimic neagreat în coaliție pe ordinea de zi! PNL Sector 6 și eu le punem proiectele pe ordinea de zi și le votăm. Apoi îi ajutăm în implementare. Viceprimarii USR au acces direct și permanent la toți directorii din Primărie și subordonate, chiar dacă nu sunt în coordonarea lor. Așa ceva este o imposibilitate la PS1, unde le este interzis directorilor să interacționeze cu consilierii locali ai PNL”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

