Premiile Emmy 2022. Cine este marele favorit la Oscarurile serialelor de televiziune

"Succession", un serial dramatic despre lupta pentru putere între membrii unei familii influente din Statele Unite, care complotează şi se sfâşie între ei, conduce în acest an în cursa pentru premiile Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile televiziunii americane", cu 25 de nominalizări în total, anunţate marţi, informează AFP.



Serialul "Succession" va concura mai ales cu serialul sud-coreean de succes "Squid Game" (Netflix), care scrie istorie, fiind prima producţie în altă limbă decât engleza aflată în cursă la categoria emblematică a Premiilor Emmy, dedicată celei mai bune serii dramatice.



Competiţia se anunţă una strânsă înaintea ceremoniei de premiere, de la 12 septembrie, cu nume mari precum "Stranger Things", "Ozark" şi "Better Call Saul".



În ceea ce priveşte comediile, serialul "Ted Lasso" (Apple TV+), câştigător anul trecut, a primit cele mai multe nominalizări, 20. Serialul, care prezintă povestea unui antrenor de fotbal american ce ajunge la o echipă engleză de fotbal, va concura în special cu "The Marvelous Mrs. Maisel", "Barry" şi "Hacks".



La categoria dedicată miniseriilor, producţia "The White Lotus" (HBO), o satiră despre ipocrizia şi superficialitatea în rândul clienţilor bogaţi ai unui hotel de lux din Hawaii, se face remarcată cu 20 de nominalizări, scrie Agerpres.

Un actor cunoscut al Netflix va face ani grei de închisoare

Jeremiah ”Jerry” Harris, una dintre vedetele serialului documentar Netflix Cheer, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru acuzații de abuz sexual asupra copiilor. El a pledat vinovat în februarie pentru acuzații de pornografie infantilă și călătorie peste granițele statului în scopul de a întreține relații intime cu un copil.

De asemenea, a fost condamnat la alți opt ani de supraveghere după eliberarea din închisoare.

Harris a recunoscut că a făcut schimb de poze lascive cu 10-15 copii din trei state despre care știa că sunt minori, scrie BBC. Serialul câștigător al premiului Emmy, Cheer, urmărește viața echipei de majorete a Colegiului Navarro din Texas.

Faima lui Harris i-a adus o invitație la Premiile Academiei în calitate de invitat al gazdei TV Ellen DeGeneres, unde a intervievat celebrități pe covorul roșu.

