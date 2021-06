"PSD pregăteşte alegerile din 2024", a declarat Carmen Avram la DC NEWS TV, în emisiunea "Ce se întâmplă", moderată de Răzvan Dumitrescu.

"Dar nu e cam devreme să te pregăteşti pentru alegerile din 2024? Pentru că dacă se întâmplă asta şi asta ar fi ţinta, atunci e groaznic. Pentru că în 2024 sunt toate alegerile cu putinţă. Europarlamentare, locale, prezidenţiale şi parlamentare. Deci miza electorală pare a fi uriaşă. Tot ce se întâmplă acum se subordonează acestei mize şi doar acestei mize? Nu mai contează gândirea pe termen mediu şi lung, ci doar ce se întâmplă în 2024, an electoral? ", a replicat Răzvan Dumitrescu.

"Da! În opinia mea, totul se subsumează acestei mize. Dl Cîţu ne-a anunţat că să stea PSD-ul liniştit, că ei vor rămâne la guvernare cel puţin 10 ani", a continuat Carmen Avram.

La aceasta, Răzvan Dumitrescu a indicat că nu mai au rost alegerile, dacă oricum PNL ştie că va rămâne 10 ani la guvernare. "Măcar acolo să mai facem economii. Dacă ei ştiu că vor rămâne 10 ani la guvernare, de ce mai facem alegeri?", a spus acesta.

"Nu ştiu, măcar ca să îi mângâie cineva din Europa pe cap şi să le spună că totul e democratic şi frumos în România", a completat europarlamentarul Carmen Avram.

Carmen Avram, de-a râsu'-plânsu' cu PNRR

„M-am uitat pe alte planuri, nu există așa ceva și nici nu mă îndoiam că nu există așa ceva pentru că este un document oficial. Nu ai cum să pui asta într-un document oficial de o asemenea complexitate și care cere atâta seriozitate. Oamenii au început descriind: țara mea are nevoie de cutare lucru, Europa are nevoie de cutare lucru”, a mai spus Carmen Avram. „E o lectură foarte interesantă, de aceea am spus «râsul» pentru că realmente am râs. Am recitit câteva paragrafe de câteva ori și nu-mi venea să cred ceea ce apare în PNRR-ul României”.

Partea cu „plânsul” vine din cauza lipsei fondurilor pentru agricultură

„Apoi a fost plânsul”, a continuat europarlamentarul. „Întâi, pentru mine a fost o lovitură agricultura, pentru că sunt în comisia aceasta și mă interesează foarte tare. Am văzut că sunt zero eurocenți (...) pentru că cineva a considerat că agricultura nu este foarte importantă, în condițiile în care agricultura va fi o componentă, o armă esențială pentru Europa viitorului. Agricultura va fi una dintre armele pentru care se va lupta pentru înverzire, reducerea poluării, pentru a hrăni continentul și țările cu hrană sănătoasă. Există un plan al Comisiei Europene de a schimba dieta europenilor pentru a fi mai sănătoasă”.