Încă un senator demisionează din grupul parlamentar al PNL

'Am decis să demisionez din grupul PNL din Senat şi voi rămâne senator neafiliat politic. Este un act de protest faţă de actuala conducere a partidului care ia decizii fără consultare şi care urmăreşte doar interesele grupului care a acaparat partidul. Am amânat acest moment sperând ca, măcar în ultimul ceas, noua conducere a PNL să-şi amintească despre misiunea grea asumată anul trecut, să reformeze România şi să o transforme într-un adevărat stat de drept', a scris senatorul, marţi, pe Facebook.

Senatorul Ion Iodache şi-a exprimat speranţa ca 'semnalul său de alarmă să determine o reacţie din partea tuturor liberalilor de bună credinţă care nu sunt de acord cu guvernarea haotică'.

'Cum explici că, din cauza unor iresponsabili, dispare zilnic un sat românesc, că nu se ştie când şi cum se va rezolva explozia preţurilor la electricitate, gaze, materiale de construcţii sau mâncare. Datoria faţă de gorjeni mă obligă să iau atitudine, să apăr interesele lor, nu pe ale unei clici iresponsabile, de aceea nu-mi permit să dau niciun pas înapoi în lupta mea pentru bunăstarea gorjenilor!'

'Îmi doresc să fac parte dintr-o echipă formată din oameni echilibraţi şi dispuşi să pună umărul la treaba, nu dintr-o gaşcă instabilă care nu a muncit niciodată! Nu renunţ la proiectul meu pentru Gorj şi la ideea că putem lua măsuri bune, independent de culoarea politică! Eu nu uit niciodată de unde am plecat şi care sunt nevoile oamenilor care m-au trimis în Parlament!', a transmis Ion Iordache.

Ion Ștefan, demisie motivată de ambiții prostești

Amintim faptul că și deputatul PNL Vrancea Ion Ștefan a anunțat că demisionează din Grupul parlamentar al PNL: „Nu mi-a fost nicicând mai greu să fac un anunț ca cel pe care îl fac acum”. ”Criza guvernamentală a fost creată artificial din ambiții prostești”, e de părere liberalul, conform Mediafax.

„Nu mi-a fost nicicând mai greu să fac un anunț ca cel pe care îl fac acum. Astăzi, 27 octombrie, am ales să demisionez din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, urmând a activa în calitate de deputat neafiliat. Membrilor PNL Vrancea, familiei politice alături de care am obținut cele mai frumoase rezultate în cariera politică îi spun clar: nu plec din PNL, rămân colegul dumneavoastră. Am însă o obligație morală față de cetățenii care m-au creditat cu votul lor, vrâncenii care au avut încredere în mine și în PNL și față de care mi-am luat o serie de angajamente în campaniile electorale. Îmi doresc ca această despărțire să fie una temporară, însă nu pot accepta ceea ce s-a întâmplat cu PNL din vară și până acum. Acțiunile unui grup au afectat întreaga Românie, o țară lăsată pradă pandemiei, nepregătită de venirea iernii și cu o posibilă criză economică la orizont”, anunță deputatul.

Potrivit acestuia, dezamăgirea creată „este imensă”: „ne-am văzut spulberată munca de ani de zile, aici în Vrancea, dar și în întreaga țară. PNL a fost făcut praf de ambițiile nerealiste ale unor colegi, la îndemnul președintelui. Am promis oamenilor că vom guverna România prin politici liberale, de dreapta, cel puțin 8 ani, iar acum, la nici un an de guvernare, coaliția cu USR este distrusă, pentru a se căuta sprijin la adversarii politici pesediști. Criza guvernamentală a fost creată artificial din ambiții prostești, uitându-se că noi suntem în Parlament, în Guvern sau chiar la Cotroceni trimiși de români, prin vot, nu pentru că am fi beneficiarii unor drepturi speciale. Oare cum se simte acum președintele statului, Klaus Iohannis, când românii care au stat la cozi imense la vot, îndurând frig și ploaie, străbătând sute de km, se dezic de domnia sa? Garantul democrației a pus umărul la criza din Guvernul României și la cea din PNL”.

Ion Ștefan adaugă că nu va accepta niciodată să fie partener politic cu „ciuma roșie”

„Mă dezic de tot balamucul politic creat de unii și alții care au dovedit prin acțiunile lor că își bat joc de cetățeni, de o țară și pun în pericol implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Am crezut în PNL și cred, în continuare, în capacitatea colegilor mei de a realiza că suntem pe marginea prăpastiei. Îmi doresc ca lor să le revină gândul cel bun, acum, în al 12-lea ceas și să spună stop distrugerii unei echipe de la care oamenii avea așteptări imense”, conchide deputatul.

Ovidiu Florean, demisie din Senat: au girat dezastrul sanitar

Și senatorul PNL Ovidiu Florean şi-a anunţat demisia din grupul parlamentar PNL, urmând să-şi desfăşoare în continuare activitatea ca parlamentar neafiliat.



"Astăzi mi-am depus demisia din grupul parlamentar PNL, rămânând senator neafiliat. Motivul demisiei mele îl reprezintă atitudinea majorităţii colegilor mei care, prin obedienţă faţă de preşedintele Iohannis, au girat dezastrul sanitar, cel economic şi criza politică (...). Domnul preşedinte Iohannis l-a sprijinit, mult prea mult, nejustificat, într-un mod pătimaş şi de neînţeles pe domnul Cîţu. Această atitudine a dus la destrămarea coaliţiei, la căderea Guvernului şi a amplificat criza economică şi pe cea sanitară", a declarat Florean, conform Agerpres.



În opinia sa, la momentul actual, "autoritatea şi imaginea lui Florin Cîţu sunt compromise ireversibil".



"În perioade de criză, oamenii politici trebuie să se sacrifice pentru popor. La noi a fost sacrificat poporul pentru un amărât de capital de imagine. Domnii Iohannis şi Cîţu au subestimat electoratul ajungând acum la cote de încredere incredibil de mici", a adăugat senatorul. Vezi știrea aici!