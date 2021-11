Gabriela Firea, la Ministerul Muncii? Răspuns de ultimă oră

"Nu ştiu cât am fi de apreciaţi dacă doar am sta deoparte şi am critica, când România este într-o criză sanitară, economică. În funcţie de calificarea şi experienţa fiecărui coleg, de anii pe care i-a petrecut într-un anumit domeniu de activitate, pot fi şi colegi din prima linie care să preia portofolii. Dar important este să decidem dacă realizăm această coaliţie de guvernare şi dacă priorităţile noastre sunt preluate. A împărţi acum ministere şi funcţii este prematur", a spus Gabriela Firea la PSD.

Întrebată dacă ia în calcul intrarea în Guvern, la ministerul Muncii, aşa cum au anunţat mai multe surse politice, Gabriela Firea a spus că "îmi doresc să pot să îi ajut în continuare pe români din Senat, să pot ajuta la deblocarea problemelor din Capitală, care sunt foarte multe".

"Cred că am demonstrat că şi eu şi colegii mei suntem responsabili, suntem oameni care cântărim toate argumentele pro şi contra, nu luăm decizii într-o sală alăturată celei de şedinţă şi apoi le impunem colegilor. Vedem ce se întâmplă la şedinţă şi decidem. Ministerul Muncii este un minister foarte greu, foarte important, printre cele mai importante, şi cred că avem colegi mult mai bine pregătiţi decât mine în acest moment", a mai punctat senatorul PSD.

Marcel Ciolacu spune că nu s-a discutat despre funcţia de premier

Deciziile se iau astăzi în PSD. Marcel Ciolacu a afirmat, la intrarea în sediul partidului, că, din cauza datoriei mari la care s-au angajat PNL-USR-UDMR, nu mai pot fi făcute niciun fel de măriri. El a afirmat că ”și ieri i-am trimis ministrului Finanțelor o listă cu anumiți parametri pe care ar trebui să-i cunoaștem”.

Funcția de premier nu a fost luată în discuție, conform acestuia: ”Nu am luat în discuție nicio funcție, suntem încă în marja programului de guvernare, să vedem dacă decid colegii mei să facem aceste negocieri sau nu”. ”Nu n-am avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis” a mai afirmat liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Despre negocierile cu PNL, PSD joacă tare și lansează în discuție un nou criteriu de ”departajare”: procentele obținute la alegerile parlamentare. ”Negocierile nu pot fi altfel decât conform ponderilor parlamentare, eu n-am auzit de altfel de negocieri decât cele pe ponderi”. După ce i s-a spus că, după ponderi, PSD ar trebui să dea premierul, liderul PSD a răspuns: ”Repet, eu nu cunosc altfel de negocieri politice decât pe ponderi, cu rezultatul alegerilor generale, nu pe sondajele de opinie”.

Cât despre funcția pe care el și-o dorește, președintele PSD a afirmat: ”Marcel Ciolacu are cea mai bună funcție, de președinte al PSD”.