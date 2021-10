Declarații din PSD: Speranţele liberalilor că va veni un telefon magic, care să-l convingă pe Ciolacu să schimbe decizia partidului, sunt doar în mintea lor

În contextul în care Florin Cîţu s-a declarat încrezător că Guvernul Ciucă, PNL - UDMR va trece în Parlament, l-am întrebat pe senatorul Daniel Zamfir care este poziţia PSD şi dacă mai este cale de întoarcere.

"Este exclus ca PSD să susţină acest guvern. A spus-o şi preşedintele partidului, nu o dată şi a reconfirmat astăzi de dimineaţă că nu votăm sub nicio formă acest guvern minoritar PNL - UDMR. Nu există nicio cale de întoarcere. Toate speranţele pe care şi le fac cei de la PNL, că ar veni un telefon magic de la preşedintele Iohannis care să-l convingă pe Marcel Ciolacu să schimbe decizia partidului, sunt doar în mintea lor. Decizia este fermă: nu votăm guvern minoritar PNL - UDMR", a spus senatorul Zamfir.

Întrebat dacă se va ajunge, într-un final, la alegeri anticipate, senatorul PSD a declarat: "Anticipatele, într-adevăr, sunt cea mai bună soluţie, dar din păcate nu acum. Acum ţara are nevoie de un guvern stabil, de un guvern cu o majoritate ca să trecem de această perioadă. Ceea ce vrea să facă preşedintele Iohannis este absolut de neînţeles. Să cauţionezi în aceste momente un guvern interimar care să aibă puteri limitate... pentru că propunerea Ciucă nu va trece; a confirmat-o astăzi chiar şi preşedintele UDMR care a spus că nu sunt şanse ca acest guvern să treacă. Ori dacă nu va dizolva Parlamentul, preşedintele Iohannis are varianta să menţină acest guvern interimar condus de Cîţu. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este un dezastru pentru ţară.

Preşedintele are pe masă dizolvarea Parlamentului, dacă nici Guvernul Ciucă nu va trece. Din păcate, însă, Constituţia nu prevede şi un termen limită până la care să o facă. Drept urmare, este exclusiv decizia preşedintelui".

Ce au anunţat Ciucă şi Cîţu

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat că a decis să meargă în Parlament cu lista Guvernului și cu progamul de guvernare pentru că până miercuri mai este timp de reflecție pentru parlamentari. În acest moment, Ciucă spune că, matematic, Guvernul nu are șanse să treacă.

„Așa cum arată situația și cifrele, matematic guvenul nu are șanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a constatat destul de multă inflexibilitate și că am realizat că probabil nu se va ajunge la un acord poltiic astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe Guvernul în Parlament. Totuși, ținând cont de situația în care ne găsim astăzi, una deosebit de complicată, am hotărât să merg cu progamul de guvernare și Cabinetul în Parlament pentru că până miercuri mai este timp, există timp de reflecție pentru fiecare dintre parlamentari”, a spus Nicolae Ciucă.

Acesta susține că prin votarea acestui Guvern „se poate câștiga timp astfel încât partidele politice să poată să discute pentru compatibilizarea proiectelor politice comune”.

La rândul său, președintele PNL Florin Cîțu este convis că Guvernul va tece de Parlament.

„Acest Guvern va trece. Este un guvern care va avea susținere. Vom avea un program de guvernare cu soluții pentru România”, a spus Cîțu, citat de Mediafax.