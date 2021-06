Cu cât s-au scumpit cele mai ieftine alimente din Europa. ”Wow”-ul lui Cîțu, răsturnat de cifre

"Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce România spre prăpastie cu o viteză uimitoare. Preţurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit, facturile s-au dublat. Alimentele de bază au devenit bunuri de lux. Medicamentele esenţiale ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul EURO-LEU a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzină a depăşit 6 lei. Numai lucruri fantastice! Datoria publică bate record după record, iar de ţinta de deficit de 3 la sută nu îşi mai aminteşte nimeni. Cu toate acestea, alocaţiile, salariile şi pensiile sunt îngheţate şi antreprenorii se plâng că statul nu le plăteşte lucrările efectuate. Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat. Atunci, întrebarea aflată pe buzele tuturor românilor este: ce aţi făcut cu banii, dle Cîţu? Aţi bătut un record fantastic, asta aţi făcut", a citit Lucian Romaşcanu din textul moţiunii de cenzură.

Creşterea preţurilor la alimente, pe cifre

"Majoritatea românilor îşi vede redusă în fiecare secundă puterea de cumpărare. Deşi dvs, total rupt de realitate, scrieţi pe Facebook altceva. În realitate, efectele Guvernării sunt crunte. Creşterea preţurilor la alimentele de bază, medicamente şi utilităţi este de peste 10 la sută, în timp ce salariile şi pensiile au îngheţat. Aceasta înseamnă scăderea cu 10 % a puterii de cumpărare pentru 90% dintre salariaţi şi pensionari. Mai mult, BNR anunţă dublarea inflaţiei în 2021. Este efectul creşterii dramatice a costului vieţii - 7% la pâine, plus 22% la fasole plus 13% la ulei, plus 8% la brânză, plus 29% la combustibil, plus 20% la energie, plus 25% la gaze şi plus 7,5% la apă", a mai spus Romaşcanu.

Miercuri dimineaţă, premierul Florin Cîţu anunţase că alimentele din România au cel mai mic preţ din Uniunea Europeană, citând un raport EUROSTAT.

"EUROSTAT confirmă - în România sunt cele mai IEFTINE alimente din UE! #RomaniiTrebuieSaStie

P.S. Așa mai omorâm un fake news despre "explozia" prețurilor", a scris Florin Cîţu pe Facebook.