Cozmin Gușă: Mihai Șora, agent KGB. USR PLUS, vulnerabilitate legată de securitatea națională în interiorul guvernării

„Eu studiam de vreo săptămână ce mi s-a spus, ceva, și anume că USR PLUS, fără știința lor, ar fi un element de vulnerabilitate legat de securitatea națională în interiorul guvernării. Nu mi s-a spus mai mult și am început să cercetez. Am ajuns la un scandal al cărui vârf l-a exprimat Sorin Roșca Stănescu într-un editorial în care l-a devoalat pe Mihai Șora, dovedit deja agent vechi al KGB-ului, azi al FSB-ului. Mihai Șora care nu este nimeni altcineva decât susținătorul principal al USR PLUS și repet, nu le fac un proces de intenție celor din USR PLUS, săracii nu știu despre cine e vorba, nu pot să își aleagă susținătorii. Doar că punând cap la cap cercetările mele l-am găsit pe Florian Coldea”, a susținut Cozmin Gușă în direct la România TV.

„Coldea a fost cercetat și bănuit ca fiind un defector al sistemului euroatlantic de ceva vreme și faptul că el totuși se află și sprijină USR, nu știu dacă și PLUS, aduce acest element de vulnerabilitate la adresa securității naționale”, a adăugat consultantul politic, fără a aduce încă dovezi în susținerea sa.

Acest articol reprezintă o opinie.