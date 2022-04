Consilier USR, derapaj RASIST la adresa suporterilor FC Rapid. Apoi a şters postarea

Vineri, de ziua internaţională a romilor, Dorian Curcanu a scris pe Facebook "La mulţi ani tuturor romilor. P.S: Mai puţin ălora care ţin cu Rapid şi vin mâine la Arad", scrie GSP.

Ulterior, consilierul USR a şters postarea şi a revenit cu scuze.

”Vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor echipei Rapid.

Mâine (n.r. - azi) sper să fie un meci frumos, cu spectacol în tribune și atmosferă incendiară.

Cât se poate de autentic, mă bucur că Rapidul este în Liga 1. Prima ligă are nevoie de cât mai multe echipe de tradiție și meciuri tari.

Aradul e un oraș în care de-a lungul timpul au conviețuit oameni de toate minoritățile. Am prieteni maghiari și romi. Cât am locuit 7 ani în străinătate am interacționat cu oameni de peste tot în egală măsură.

Sănătate tuturor și numai de bine!”, a revenit Curcanu.

Rapid Bucureşti ameninţă cu ieşirea de pe teren

”FC Rapid București atenționează că nu va tolera nicio formă de promovare a rasismului sau a xenofobiei la adresa echipei și a suporterilor noștri, atât în meciul de la Arad, cât și cu ocazia evenimentelor viitoare.

Din respect pentru tot ceea ce înseamnă fenomenul fotbal și entitatea rapidistă, orice formă de rasism prezentă pe stadionul din Arad va duce chiar și până la părăsirea terenului de joc de către echipa noastră.

Acesta este un semnal de alarmă, după ce brandul Rapid a fost jignit grav de către personalități din Arad, al căror focus ar trebui să fie total opus rasismului și xenofobiei”, se arată în comunicatul clubului Rapid.

Am încercat să luăm legătura şi cu conducerea USR, în speţă cu Ionuţ Moşteanu, purtătorul de cuvânt al partidului, însă acesta nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere în ceea ce priveşte eventuale sancţiuni la adresa consilierului local.

Fanii Rapidului, fără bilete pe noul Giuleşti. Daniel Niculae a anunţat decizia

”Din sezonul următor, nu vom mai vinde bilete la meciurile de acasă. Vom comercializa doar abonamente”, a anunțat Niculae, prezent în studioul emisiunii Digi Sport Special.

Chestionat dacă o astfel de măsură este corectă, pentru că nu toți susținătorii echipei au șansa de a fi prezenți meci la meci, mai ales că unii pot fi din afara Capitalei, Niculae a replicat: ”Dacă este un fan de-al echipei își poate achiziționa un abonament. Iar dacă nu poate ajunge la toate meciurile, atunci îl poate împrumuta altui fan care poate veni la meci”, a mai spus Niculae.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News