CONGRES PNL. Emil Boc, susținere fără ocolișuri pentru Florin Cîțu: Este viitorul României și al PNL. Poate scoate tot ce-i mai bun din țară

”Da, m-am întâlnit cu dl. președinte Ludovic Orban (n.r. a fost la Cluj), da! Am discutat despre proiectele Clujului, despre PNRR, aspecte care țin de politica internă a României” a spus Emil Boc, la Digi24. El a afirmat, despre faptul că nu s-a afișat public cu Ludovic Orban, așa cum a făcut-o cu Florin Cîțu, când premierul a fost la Cluj, că ”nu am fost la conferința de presă, dar am avut o întâlnire la primărie împreună cu mulți colegi din PNL”. ”Nu aveam de ce să particip la conferința de presă, pentru că era organizată de președintele organizației, împreună cu ministrul de Interne și secretarul regional al zonei noastre, dl. ministru Bode și nu aveam de ce să fiu prezent acolo” a afirmat Emil Boc.

Cât despre afișarea cu premierul Florin Cîțu la București, Emil Boc a amintit că ”dl. Florin Cîțu a fost și la Cluj, am avut conferință de presă comună”.

Despre competiția pentru conducerea PNL, Emil Boc a spus despre Florin Cîțu că înțelege mecanismele economice, dar și că locul de muncă e cea mai bună formă de protecție socială.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a avut numai cuvinte de laudă la adresa premierului Florin Cîțu, pe care le cităm mai jos:

- ”înțelege foarte bine că avem nevoie de o reformare a acestei țări cu măsuri concrete”

- ”este un politic venit recent cu foarte multe gânduri pozitive și care-și dedică energia pentru ce înseamnă viitorul României”

- ”din punctul meu de vedere, cred că da (n.r. ar trebui să candideze Florin Cîțu la șefia PNL), dar decizia îi aparține primului ministru, o competiție e bine venită în PNL.”

- ”ministru al Finanțelor foarte bun, care a preluat din mers ștafeta (n.r. de premier) și confirmă în fiecare zi. Ăsta e marele avantaj al PNL, că are oameni capabili să preia ștafeta și să o ducă mai departe, oameni capabili să ducă și partidul, și România la nivelul următor. Din punctul meu de vedere, Florin Cîțu este viitorul României și al PNL”.

- ”Florin Cîțu are multe argumente prin care poate duce și partidul, și România în Europa pe care ne-o dorim cu toții și de a aduce Europa acasă, pentru că un proiect în care crede și Florin Cîțu este să ne aducem românii acasă”.

- ”Florin Cîțu este un om care poate scoate tot ce-i mai bun din România”.

Despre el spune că nu e interesat de funcții: ”Le-am avut pe toate”.

Despre Ludovic Orban, Emil Boc a afirmat ”premierul Orban și-a făcut datoria la momentul în care a fost premier, a dus țara într-un moment greu de criză sanitară”.